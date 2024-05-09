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Лига конференций
Проходит дальше Олимпиакос Пирей
09.05.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 4:2 2 : 0
Астон Вилла
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Лига конференций
09 мая 2024, 23:59 | Обновлено 10 мая 2024, 01:23
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3

Олимпиакос обыграл Астон Виллу и впервые в истории вышел в финал еврокубка

Соперником «Олимпиакоса» в финале в Афинах будет итальянская «Фиорентина»

09 мая 2024, 23:59 | Обновлено 10 мая 2024, 01:23
701
3
Олимпиакос обыграл Астон Виллу и впервые в истории вышел в финал еврокубка
Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче полуфинала Лиги конференций «Олимпиакос» дома победил «Астон Виллу» (2:0).

У хозяев дубль оформил Аюб Эль-Кааби. Поскольку первый матч в Англии тоже завершился победой греческого клуба (4:2). «Олимпиакос» вышел в финал Лиги конференций.

Команда из города Пирей впервые в истории сыграет в финале еврокубка. Соперником «Олимпиакос» будет итальянская «Фиорентина», которая днем ранее по сумме двух матчей прошла бельгийский Брюгге (3:2, 1:1).

Финальный матч между Олимпиакосом и Фиорентиной пройдет 29 мая на стадионе «Айя-София» в Афинах (Греция).

Лига конференций

1/2 финала. Ответный матч. 9 мая, Пирей

Олимпиакос (Греция) – Астон Вилла (Англия) – 2:0

Голы: Эль-Кааби, 10, 78

Первый матч – 4:2

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Аюб Эль-Кааби (Олимпиакос Пирей).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Аюб Эль-Кааби (Олимпиакос Пирей).
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Лига конференций Олимпиакос Пирей Астон Вилла Фиорентина видео голов и обзор
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 3
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Віталій Ткачук
Ось це найбільша сенсація всіх півфіналів. Ще після жеребкування 1/4, по сітці передбачався фінал Фіорентина - Вілла, а тут греки в фіналі, ще й на Батьківщині можуть й виграти.
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+2
😼
Мда
Астон Вілла втомилася після АПЛ, або вони просто забили ху.. на ЛК
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0
T-800
шо гудебенинг тяжко без испанских клубов хотя бы 1 финал нашакалить?!
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0
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