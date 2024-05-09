Олимпиакос обыграл Астон Виллу и впервые в истории вышел в финал еврокубка
Соперником «Олимпиакоса» в финале в Афинах будет итальянская «Фиорентина»
В ответном матче полуфинала Лиги конференций «Олимпиакос» дома победил «Астон Виллу» (2:0).
У хозяев дубль оформил Аюб Эль-Кааби. Поскольку первый матч в Англии тоже завершился победой греческого клуба (4:2). «Олимпиакос» вышел в финал Лиги конференций.
Команда из города Пирей впервые в истории сыграет в финале еврокубка. Соперником «Олимпиакос» будет итальянская «Фиорентина», которая днем ранее по сумме двух матчей прошла бельгийский Брюгге (3:2, 1:1).
Финальный матч между Олимпиакосом и Фиорентиной пройдет 29 мая на стадионе «Айя-София» в Афинах (Греция).
Лига конференций
1/2 финала. Ответный матч. 9 мая, Пирей
Олимпиакос (Греция) – Астон Вилла (Англия) – 2:0
Голы: Эль-Кааби, 10, 78
Первый матч – 4:2
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