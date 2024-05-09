Олимпиакос обыграл Астон Виллу и впервые в истории вышел в финал еврокубка

В ответном матче полуфинала Лиги конференций «Олимпиакос» дома победил «Астон Виллу» (2:0).

У хозяев дубль оформил Аюб Эль-Кааби. Поскольку первый матч в Англии тоже завершился победой греческого клуба (4:2). «Олимпиакос» вышел в финал Лиги конференций.

Команда из города Пирей впервые в истории сыграет в финале еврокубка. Соперником «Олимпиакос» будет итальянская «Фиорентина», которая днем ранее по сумме двух матчей прошла бельгийский Брюгге (3:2, 1:1).

Финальный матч между Олимпиакосом и Фиорентиной пройдет 29 мая на стадионе «Айя-София» в Афинах (Греция).

Лига конференций

1/2 финала. Ответный матч. 9 мая, Пирей

Олимпиакос (Греция) – Астон Вилла (Англия) – 2:0

Голы: Эль-Кааби, 10, 78

Первый матч – 4:2

Видео голов и обзор матча

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