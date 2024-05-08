Стал известен первый финалист Лиги конференций 2023/24

8 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги конференций 2023/24 между командами «Брюгге» и «Фиорентина». Игра завершилась со счетом 1:1 [первый поединок – 2:3].

Счет на 20-й минуте открыл Ханс Ванакен, а на 85-й с пенальти отличился Лукас Бельтран, который не позволил перевести встречу в овертайм.

Благодаря этой победе «фиалки» вышли в финал третьего по силе клубного еврокубка, где сыграют либо против «Астон Виллы», либо против «Олимпиакоса». Английский и греческий коллективы проведут второй поединок 9 мая (в первой игре победил «Олимпиакос» 4:2).

В прошлом сезоне «Фиорентина» также играла в матче за титул Лиги конференций. Тогда итальянский клуб уступил «Вест Хэму» 1:2.

Лига конференций. 1/2 финала

Ответный матч. 8 мая

Брюгге (Бельгия) – Фиорентина (Италия) – 1:1 [первый поединок – 2:3]

Голы: Ванакен, 20 – Бельтран, 85 (пен.)