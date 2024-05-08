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08.05.2024 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:3 1 : 1
Фиорентина Проходит дальше
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Лига конференций
08 мая 2024, 21:45 | Обновлено 08 мая 2024, 21:54
855
1

Стал известен первый финалист Лиги конференций 2023/24

Фиорентина по сумме двух матчей прошла Брюгге и во второй раз поборется за титул турнира

08 мая 2024, 21:45 | Обновлено 08 мая 2024, 21:54
855
1
Стал известен первый финалист Лиги конференций 2023/24
Getty Images/Global Images Ukraine

8 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги конференций 2023/24 между командами «Брюгге» и «Фиорентина». Игра завершилась со счетом 1:1 [первый поединок – 2:3].

Счет на 20-й минуте открыл Ханс Ванакен, а на 85-й с пенальти отличился Лукас Бельтран, который не позволил перевести встречу в овертайм.

Благодаря этой победе «фиалки» вышли в финал третьего по силе клубного еврокубка, где сыграют либо против «Астон Виллы», либо против «Олимпиакоса». Английский и греческий коллективы проведут второй поединок 9 мая (в первой игре победил «Олимпиакос» 4:2).

В прошлом сезоне «Фиорентина» также играла в матче за титул Лиги конференций. Тогда итальянский клуб уступил «Вест Хэму» 1:2.

Лига конференций. 1/2 финала

Ответный матч. 8 мая

Брюгге (Бельгия) – Фиорентина (Италия) – 1:1 [первый поединок – 2:3]

Голы: Ванакен, 20 – Бельтран, 85 (пен.)

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Лига конференций Брюгге Фиорентина Ханс Ванакен пенальти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Диванний Експерт
«Став відомий»….🤣🤣Всі дописи починаються однаково!!🤮
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