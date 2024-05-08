Стал известен первый финалист Лиги конференций 2023/24
Фиорентина по сумме двух матчей прошла Брюгге и во второй раз поборется за титул турнира
8 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги конференций 2023/24 между командами «Брюгге» и «Фиорентина». Игра завершилась со счетом 1:1 [первый поединок – 2:3].
Счет на 20-й минуте открыл Ханс Ванакен, а на 85-й с пенальти отличился Лукас Бельтран, который не позволил перевести встречу в овертайм.
Благодаря этой победе «фиалки» вышли в финал третьего по силе клубного еврокубка, где сыграют либо против «Астон Виллы», либо против «Олимпиакоса». Английский и греческий коллективы проведут второй поединок 9 мая (в первой игре победил «Олимпиакос» 4:2).
В прошлом сезоне «Фиорентина» также играла в матче за титул Лиги конференций. Тогда итальянский клуб уступил «Вест Хэму» 1:2.
Лига конференций. 1/2 финала
Ответный матч. 8 мая
Брюгге (Бельгия) – Фиорентина (Италия) – 1:1 [первый поединок – 2:3]
Голы: Ванакен, 20 – Бельтран, 85 (пен.)
ANDIAMO AD ATENE!#ClubBruggeFiorentina 1 - 1 | 90' + 8' #UECL pic.twitter.com/HYKSMO2SLu— ACF Fiorentina (@acffiorentina) May 8, 2024
🟣 FIORENTINA BOOK THEIR PLACE IN ATHENS! 🎉#UECLfinal pic.twitter.com/SaE1kBgUfR— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) May 8, 2024
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