08.05.2024 19:45 2-й матч. Результат первого матча 2:3 - : -
Лига конференций06 мая 2024, 09:31 | Обновлено 06 мая 2024, 09:32
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Брюгге – Фиорентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 мая в 19:45 ответный матч 1/2 финала Лиги конференций
06 мая 2024, 09:31 | Обновлено 06 мая 2024, 09:32
14
0
8 мая в 19:45 в ответном матче 1/2 финала Лиги конференция сыграют «Брюгге» и «Фиорентина».
Команды встречаются в Брюгге на стадионе «Ян Брейдел».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
2 мая в первом поединке во Флоренции со счетом 3:2 победила «Фиорентина».
Видеотрансляцию матча «Брюгге» – «Фиорентина» проводит видеосервис MEGOGO.
Брюгге – Фиорентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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