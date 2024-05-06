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Лига конференций
Брюгге
08.05.2024 19:45 2-й матч. Результат первого матча 2:3 - : -
Фиорентина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
06 мая 2024, 09:31 | Обновлено 06 мая 2024, 09:32
14
0

Брюгге – Фиорентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 мая в 19:45 ответный матч 1/2 финала Лиги конференций

06 мая 2024, 09:31 | Обновлено 06 мая 2024, 09:32
14
0
Брюгге – Фиорентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

8 мая в 19:45 в ответном матче 1/2 финала Лиги конференция сыграют «Брюгге» и «Фиорентина».

Команды встречаются в Брюгге на стадионе «Ян Брейдел».

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2 мая в первом поединке во Флоренции со счетом 3:2 победила «Фиорентина».

Видеотрансляцию матча «Брюгге» – «Фиорентина» проводит видеосервис MEGOGO.

Брюгге – Фиорентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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смотреть онлайн Лига конференций Брюгге Фиорентина
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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