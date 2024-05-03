Фиорентина вырвала победу у Брюгге в первом полуфинале Лиги конференций

В первом полуфинальном матче Лиги конференций «Фиорентина» дома вырвала победу в матче с «Брюгге» (3:2).

У хозяев голами отличились Риккардо Соттиль, Андреа Белотти, а победу принес М'Бала Нзола, забив решающий гол на 90+1-й минуте.

Для гостей голами отметились Ханс Ванакен с пенальти и Игор Тиаго. На 61-й минуте у бельгийской команды за два горчичника был удален Рафаэль Оньедика.

Ответная игра состоится в Брюгге 8 мая, правило выездного гола не действует.

Лига конференций. 1/2 финала. Первый матч, 2 мая

Фиорентина (Италия) – Брюгге (Бельгия) – 3:2

Голы: Соттиль, 5, Белотти, 37, Нзола, 90+1 – Ванакен, 17 (пен), Игор Тиагу, 63

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