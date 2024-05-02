2 мая на «Артемио Франки» пройдет первый матч полуфинала Лиги конференций, в котором «Фиорентина» встретится с «Брюгге». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Фиорентина

Команда проводит третий сезон под руководством Винченцо Итальяно. Тот сразу поднял подопечных на 7-е место в Серии А. Правда, удержаться на таком уровне не получилось, все-таки фиолетовые не выдерживают конкуренцию с более статусными соперниками на этой арене. Вот и сейчас сложно будет забраться в зону еврокубков - и конкурентов много, и туров осталось минимум. При этом уже второй раз кряду скуадра виола забирается далеко и в кубке Италии, и в Лиге конференций. В последний на этот раз они добрались уже до полуфинала. Правда, если групповой этап прошли без особенных заминок, то в плей-офф было непросто. С Маккаби (Хайфа) забили на 1 гол больше, в Викторией (Пльзень) и вовсе оба поединка принесли нулевую ничью. Благо, что во Флоренции в экстра-тайме итальянцы забили дважды и избежали испытания в виде серии пенальти.

Брюгге

Клуб сейчас вынужден делить внимание между двумя турнирами. С одной стороны, хочется вернуть утраченное лидерство в национальном чемпионате - в прошлом сезоне с первого места фаворит потеснил Антверпен. Сейчас уже идет дополнительный цикл, чемпионская пулька, и в ней нос к носу идут черно-синие с Андерлехтом и Рояль Юнион. Это при том, что как раз весной Дейла на тренерском посту сменил Хайен - это позволило получить импульс крайне своевременно. Но при этом и в Лиге конференций получилось забраться в полуфинал - давно бельгийцы на международной клубной арене себя толком не проявляли. Но сейчас они не только преодолели групповой раунд, но и преодолели сопротивление Мольде (разгром дома после минимального поражения в Норвегии) с ПАОКом (оба раза выиграли).

Статистика личных встреч

Во Флоренции итальянцы впервые принимают на своем поле этих бельгийцев.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что фиолетовые должны побеждать. Они и правда имеют все козыри на руках, так что стоит ставить на победу подопечных Итальяно (коэффициент - 1,82).