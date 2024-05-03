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Лига конференций
Фиорентина
02.05.2024 22:00 – FT 3 : 2
Брюгге
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Лига конференций
03 мая 2024, 04:25 |
143
0

Фиорентина – Брюгге – 3:2. Нзола подарил итальянцям победу. Видео голов

Смотрите видеообзор поединка 1/2 финала Лиги конференций

03 мая 2024, 04:25 |
143
0
Фиорентина – Брюгге – 3:2. Нзола подарил итальянцям победу. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В Италии «Фиорентина» принимала «Брюгге» в рамках 1/2 финала Лиги конференций.

Матч для «фиалок» начался очень хорошо – Соттиль на 5-й минуте вывел их вперед. Гости вскоре отыгрались, но Белотти к перерыву снова подарил лидерство представителю Серии А.

В средине второго тайма бельгийский гранд восстановил паритет, но в компенсированное время М'Бала Нзола забил победный гол.

Лига конференций. 1/2 финала. Первый матч, 2 мая

Фиорентина (Италия) – Брюгге (Бельгия) – 3:2

Голы: Соттиль, 5, Белотти, 37, Нзола, 90+1 – Ванакен, 17 (пен), Игор Тиагу, 63

Видео голов и обзор

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Мбала Нзола (Фиорентина).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Тиаго (Брюгге).
61’
Рафаэль Онедика (Брюгге) получает красную карточку.
37’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Белотти (Фиорентина).
17’
ГОЛ ! С пенальти забил Ханс Ванакен (Брюгге).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Рикардо Соттиль (Фиорентина).
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Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
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