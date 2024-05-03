В Италии «Фиорентина» принимала «Брюгге» в рамках 1/2 финала Лиги конференций.

Матч для «фиалок» начался очень хорошо – Соттиль на 5-й минуте вывел их вперед. Гости вскоре отыгрались, но Белотти к перерыву снова подарил лидерство представителю Серии А.

В средине второго тайма бельгийский гранд восстановил паритет, но в компенсированное время М'Бала Нзола забил победный гол.

Лига конференций. 1/2 финала. Первый матч, 2 мая

Фиорентина (Италия) – Брюгге (Бельгия) – 3:2

Голы: Соттиль, 5, Белотти, 37, Нзола, 90+1 – Ванакен, 17 (пен), Игор Тиагу, 63

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