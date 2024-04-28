Астон Вилла – Олимпиакос, Фиорентина – Брюгге. Полуфиналы ЛК. Смотреть LIVE

В четверг, 2 мая, состоятся первые поединки 1/2 финала Лиги конференций, в которых английская «Астон Вилла» будет принимать греческий «Олимпиакос», а итальянская «Фиорентина» сыграет против бельгийского «Брюгге».

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Ответные матчи команды сыграют 8 и 9 мая.

Астон Вилла – Олимпиакос. Смотреть онлайн. LIVE

Фиорентина – Брюгге. Смотреть онлайн. LIVE