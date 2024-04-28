02.05.2024 22:00 - : -
Лига конференций28 апреля 2024, 15:26 |
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Астон Вилла – Олимпиакос, Фиорентина – Брюгге. Полуфиналы ЛК. Смотреть LIVE
Смотрите 2 мая в 22:00 полуфинальные поединки Лиги конференций
28 апреля 2024, 15:26 |
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В четверг, 2 мая, состоятся первые поединки 1/2 финала Лиги конференций, в которых английская «Астон Вилла» будет принимать греческий «Олимпиакос», а итальянская «Фиорентина» сыграет против бельгийского «Брюгге».
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ответные матчи команды сыграют 8 и 9 мая.
Астон Вилла – Олимпиакос. Смотреть онлайн. LIVE
Фиорентина – Брюгге. Смотреть онлайн. LIVE
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