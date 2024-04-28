Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Астон Вилла – Олимпиакос, Фиорентина – Брюгге. Полуфиналы ЛК. Смотреть LIVE
Лига конференций
Астон Вилла
02.05.2024 22:00 - : -
Олимпиакос Пирей
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
28 апреля 2024, 15:26 |
16
0

Астон Вилла – Олимпиакос, Фиорентина – Брюгге. Полуфиналы ЛК. Смотреть LIVE

Смотрите 2 мая в 22:00 полуфинальные поединки Лиги конференций

28 апреля 2024, 15:26 |
16
0
Астон Вилла – Олимпиакос, Фиорентина – Брюгге. Полуфиналы ЛК. Смотреть LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Астон Вилла

В четверг, 2 мая, состоятся первые поединки 1/2 финала Лиги конференций, в которых английская «Астон Вилла» будет принимать греческий «Олимпиакос», а итальянская «Фиорентина» сыграет против бельгийского «Брюгге».

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ответные матчи команды сыграют 8 и 9 мая.

Астон Вилла – Олимпиакос. Смотреть онлайн. LIVE

Фиорентина – Брюгге. Смотреть онлайн. LIVE

По теме:
Заря впервые c сезона 2013/14 не сыграет в еврокубках
Тренер Фиорентины может заменить Мотту в Болонье
ПОЧЕТТИНО: «Арбитр навредил моей команде, моим игрокам»
Фиорентина Олимпиакос Пирей Астон Вилла Брюгге Лига конференций смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определена вторая команда, которая представит Украину в еврокубках 2024/25
Футбол | 27 апреля 2024, 17:15 0
Определена вторая команда, которая представит Украину в еврокубках 2024/25
Определена вторая команда, которая представит Украину в еврокубках 2024/25

Динамо гарантировано не опустится ниже 4-го места в таблице УПЛ 2023/24

ЛЧ все ближе! Жирона с голом Довбика обыграла Лас-Пальмас и обогнала Барсу
Футбол | 27 апреля 2024, 17:05 6
ЛЧ все ближе! Жирона с голом Довбика обыграла Лас-Пальмас и обогнала Барсу
ЛЧ все ближе! Жирона с голом Довбика обыграла Лас-Пальмас и обогнала Барсу

Каталонцы победили со счетом 2:0

Плей-офф НХЛ. Два овертайма в Нью-Йорке, победы Тампы, Бостона и Далласа
Хоккей | 28.04.2024, 09:22
Плей-офф НХЛ. Два овертайма в Нью-Йорке, победы Тампы, Бостона и Далласа
Плей-офф НХЛ. Два овертайма в Нью-Йорке, победы Тампы, Бостона и Далласа
Стало известно, что Анчелотти сказал Кепе после матча с Реал Сосьедад
Футбол | 27.04.2024, 20:41
Стало известно, что Анчелотти сказал Кепе после матча с Реал Сосьедад
Стало известно, что Анчелотти сказал Кепе после матча с Реал Сосьедад
Столичный немецкий клуб может подписать вингера Шахтера
Футбол | 28.04.2024, 14:13
Столичный немецкий клуб может подписать вингера Шахтера
Столичный немецкий клуб может подписать вингера Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Как Перес отреагировал на игру Кепы, который вышел вместо Лунина за Реал
Как Перес отреагировал на игру Кепы, который вышел вместо Лунина за Реал
27.04.2024, 07:56 1
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины стартовала с разгромной победы
ЧМ по хоккею. Сборная Украины стартовала с разгромной победы
27.04.2024, 21:52 26
Хоккей
Стал известен первый клуб, который вышел из Чемпионшипа в АПЛ 2024/25
Стал известен первый клуб, который вышел из Чемпионшипа в АПЛ 2024/25
27.04.2024, 01:00 2
Футбол
Реал отказался выполнять важное пожелание Лунина. Андрей покинет клуб?
Реал отказался выполнять важное пожелание Лунина. Андрей покинет клуб?
27.04.2024, 09:42 17
Футбол
Минус три украинки. Известны участницы третьего раунда в Мадриде
Минус три украинки. Известны участницы третьего раунда в Мадриде
27.04.2024, 01:39 3
Теннис
Барса хочет заменить легенду звездой сборной Украины. Цена вопроса – 30 млн
Барса хочет заменить легенду звездой сборной Украины. Цена вопроса – 30 млн
27.04.2024, 20:57 9
Футбол
У кого 8.3? Стала известна оценка Мудрика за камбэк в матче с Астон Виллой
У кого 8.3? Стала известна оценка Мудрика за камбэк в матче с Астон Виллой
28.04.2024, 00:55 1
Футбол
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
26.04.2024, 10:00 7
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем