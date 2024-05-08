Брюгге – Фиорентина – 1:1. Фиалки снова вышли в финал ЛК. Видеообзор
Смотрите самые интересные моменты ответного матча полуфинала Лиги конференций
8 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги конференций 2023/24 между командами «Брюгге» и «Фиорентина». Игра завершилась со счетом 1:1 [первый поединок – 2:3].
«Фиорентина» второй год подряд вышла в финал Лиги конференций. В прошлом году итальянцы проиграли «Вест Хэму», а в этом году сыграют с победителем пары «Астон Вилла» – «Олимпиакос».
Лига конференций. 1/2 финала
Ответный матч. 8 мая
Брюгге (Бельгия) – Фиорентина (Италия) – 1:1 [первый поединок – 2:3]
Голы: Ванакен, 20 – Бельтран, 85 (пен.)
Видеообзор матча
События матча
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