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Лига конференций
Брюгге
08.05.2024 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:3 1 : 1
Фиорентина Проходит дальше
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Лига конференций
08 мая 2024, 23:32 | Обновлено 09 мая 2024, 00:06
354
2

Брюгге – Фиорентина – 1:1. Фиалки снова вышли в финал ЛК. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты ответного матча полуфинала Лиги конференций

08 мая 2024, 23:32 | Обновлено 09 мая 2024, 00:06
354
2
Брюгге – Фиорентина – 1:1. Фиалки снова вышли в финал ЛК. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Брюгге – Фиорентина

8 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги конференций 2023/24 между командами «Брюгге» и «Фиорентина». Игра завершилась со счетом 1:1 [первый поединок – 2:3].

«Фиорентина» второй год подряд вышла в финал Лиги конференций. В прошлом году итальянцы проиграли «Вест Хэму», а в этом году сыграют с победителем пары «Астон Вилла» – «Олимпиакос».

Лига конференций. 1/2 финала

Ответный матч. 8 мая

Брюгге (Бельгия) – Фиорентина (Италия) – 1:1 [первый поединок – 2:3]

Голы: Ванакен, 20 – Бельтран, 85 (пен.)

Видеообзор матча

События матча

90’ +4
Деннис Одои (Брюгге) получает красную карточку.
85’
ГОЛ ! С пенальти забил Лукас Бельтран (Фиорентина).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Ханс Ванакен (Брюгге).
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Фиорентина Брюгге пенальти Лига конференций видео голов и обзор Ханс Ванакен
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Saar
Браво!
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andre_lui
Якщо так, бажаю перемоги у фіналі!
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