8 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги конференций 2023/24 между командами «Брюгге» и «Фиорентина». Игра завершилась со счетом 1:1 [первый поединок – 2:3].

«Фиорентина» второй год подряд вышла в финал Лиги конференций. В прошлом году итальянцы проиграли «Вест Хэму», а в этом году сыграют с победителем пары «Астон Вилла» – «Олимпиакос».

Лига конференций. 1/2 финала

Ответный матч. 8 мая

Брюгге (Бельгия) – Фиорентина (Италия) – 1:1 [первый поединок – 2:3]

Голы: Ванакен, 20 – Бельтран, 85 (пен.)

Видеообзор матча