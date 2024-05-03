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Лига конференций
Астон Вилла
02.05.2024 22:00 – FT 2 : 4
Олимпиакос Пирей
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Лига конференций
03 мая 2024, 02:23 | Обновлено 03 мая 2024, 02:26
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Астон Вилла – Олимпиакос – 2:4. Величие Эмери под угрозой. Видео голов

Смотрите видеообзор поединка 1/2 финала Лиги конференций

03 мая 2024, 02:23 | Обновлено 03 мая 2024, 02:26
35
0
Астон Вилла – Олимпиакос – 2:4. Величие Эмери под угрозой. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

2 мая в рамках первого матча 1/2 финала Лиги конференций в Бирмингеме «Астон Вилла» принимала «Олимпиакос».

Англичане были фаворитами встречи – они играли дома, их тренирует Унаи Эмери, который имеет опыт выводить свои команды в финал континентальных турниров.

Греческий гранд оказался крепким орешком. Хет-три от Аюба Эль-Кааби и мяч Сантьяго Эссе позволил гостям добыть победу. За английский клуб отличились Олли Уоткинс и Мусса Диаби.

Счет мог быть более удобным для клуба АПЛ перед ответным матчем, но Дуглас Луис на 84-й минуте не сумел реализовать пенальти.

Лига конференций. 1/2 финала. Первый матч, 2 мая

Астон Вилла (Англия) – Олимпиакос (Греция) – 2:4

Голы: Олли Уоткинс, 45, Мусса Диаби, 52 – Эль-Кааби, 16, 29, 56 (пен), Эссе, 67

Видео голов и обзор

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Эссе (Олимпиакос Пирей).
56’
ГОЛ ! С пенальти забил Аюб Эль-Кааби (Олимпиакос Пирей).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Мусса Диаби (Астон Вилла).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Аюб Эль-Кааби (Олимпиакос Пирей).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Аюб Эль-Кааби (Олимпиакос Пирей).
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видео голов и обзор Астон Вилла Олимпиакос Пирей Лига конференций Унаи Эмери
Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
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