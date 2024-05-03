Астон Вилла – Олимпиакос – 2:4. Величие Эмери под угрозой. Видео голов
Смотрите видеообзор поединка 1/2 финала Лиги конференций
2 мая в рамках первого матча 1/2 финала Лиги конференций в Бирмингеме «Астон Вилла» принимала «Олимпиакос».
Англичане были фаворитами встречи – они играли дома, их тренирует Унаи Эмери, который имеет опыт выводить свои команды в финал континентальных турниров.
Греческий гранд оказался крепким орешком. Хет-три от Аюба Эль-Кааби и мяч Сантьяго Эссе позволил гостям добыть победу. За английский клуб отличились Олли Уоткинс и Мусса Диаби.
Счет мог быть более удобным для клуба АПЛ перед ответным матчем, но Дуглас Луис на 84-й минуте не сумел реализовать пенальти.
Лига конференций. 1/2 финала. Первый матч, 2 мая
Астон Вилла (Англия) – Олимпиакос (Греция) – 2:4
Голы: Олли Уоткинс, 45, Мусса Диаби, 52 – Эль-Кааби, 16, 29, 56 (пен), Эссе, 67
Видео голов и обзор
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Между Шахтером и Динамо сохранился интервал в 4 очка за 4 тура до финиша
Каньисарес не ожидал, что Лунин будет играть на таком уровне