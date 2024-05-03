2 мая в рамках первого матча 1/2 финала Лиги конференций в Бирмингеме «Астон Вилла» принимала «Олимпиакос».

Англичане были фаворитами встречи – они играли дома, их тренирует Унаи Эмери, который имеет опыт выводить свои команды в финал континентальных турниров.

Греческий гранд оказался крепким орешком. Хет-три от Аюба Эль-Кааби и мяч Сантьяго Эссе позволил гостям добыть победу. За английский клуб отличились Олли Уоткинс и Мусса Диаби.

Счет мог быть более удобным для клуба АПЛ перед ответным матчем, но Дуглас Луис на 84-й минуте не сумел реализовать пенальти.

Лига конференций. 1/2 финала. Первый матч, 2 мая

Астон Вилла (Англия) – Олимпиакос (Греция) – 2:4

Голы: Олли Уоткинс, 45, Мусса Диаби, 52 – Эль-Кааби, 16, 29, 56 (пен), Эссе, 67

Видео голов и обзор