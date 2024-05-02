2 мая на «Вилла Парк» пройдет первый матч полуфинала Лиги конференций, в котором «Астон Вилла» встретится с «Олимпиакосом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Астон Вилла

Команда доказывает, что гонка за двумя зайцами вполне может быть успешной. В Английской Премьер-Лиге она продолжает тот прогресс, что был намечен в прошлом сезоне, после прихода на тренерский пост Унаи Эмери. Испанец успел уже год назад, по итогам первого чемпионата, по ходу которого он пришел, поднять новых подопечных на седьмое место. А сейчас представитель Бирмингема ведет упорную борьбу за четвертую строчку с Тоттенхэмом, а с ней - и за пропуск в Лигу чемпионов. И точку тут поставят, скорее всего, только в крайнем туре. Но параллельно англичане удачно играли в Лиге конференций. Они там дебютировали летом, с квалификации, а в плей-офф весной успели пройти таких серьезных противников, как Аякс и Лилль. Правда, с французами после 2:1 дома с трудом перевели спор в овертайм. В итоге виллане выиграли серию пенальти за счет действий своего голкипера, Эмилиано Мартинеса.

Олимпиакос

Клуб еще недавно был безоговорочным фаворитом греческого футбола, штампуя из года в год чемпионские титулы. Но прошлый сезон был фактически провален: фаворит откатился на третье место. И, скорее всего, сейчас Легенда не сможет заметно прибавить - АЕК с Панатинаикосом, а то и ПАОК, сильнее. Но зато неплохо получилось проявить себя в Лиге конференций. Там греки вышли из группы и смогли выбить без проблем Ференцварош, а потом пришлось показывать характер. Сначала, проиграв 1:4 дома Маккаби (Тель-Авив), совершили камбэк, выбив израильтян в овертайме. А потом обменялись победами с Фенербахче (3:2, 0:1), выбив турецкий гранд по итогам серии пенальти в Стамбуле.

Статистика личных встреч

Это будет первый поединок между клубами - раньше греки в Бирмингем не наведывались.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом англичан. Они должны обеспечить себе проход в следующий раунд уверенной победой дома. Ставим на них при форе -1 гол (коэффициент - 1,67).