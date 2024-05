Астон Вилла сенсационно проиграла Олимпиакосу первый полуфинальный матч

В первом матче полуфинала Лиги конференций «Олимпиакос» на выезде обыграл «Астон Виллу» (4:2).

У гостей хет-трик оформил Аюб Эль-Кааби, также забил Сантьяго Эссе. У хозяев поля голами отметились Олли Уоткинс и Мусса Диаби.

У хозяев поля на 84-й минуте Дуглас Луис не реализовал пенальти.

Ответный матч состоится в Пирее 9 мая, греческий клуб имеет фору в два мяча. Правило выездного гола не действуетю

Лига конференций. 1/2 финала. Первый матч, 2 мая

Астон Вилла (Англия) – Олимпиакос (Греция) – 2:4

Голы: Олии Уоткинс, 45, Мусса Диаби, 52 – Эль-Кааби, 16, 29, 56 (пен), Эссе, 67

