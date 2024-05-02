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Лига конференций
Астон Вилла
02.05.2024 22:00 – FT 2 : 4
Олимпиакос Пирей
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Лига конференций
02 мая 2024, 23:59 | Обновлено 03 мая 2024, 00:27
316
2

Астон Вилла сенсационно проиграла Олимпиакосу первый полуфинальный матч

В Лиге конференций у гостей хет-трик сделал Аюб Эль-Кааби

02 мая 2024, 23:59 | Обновлено 03 мая 2024, 00:27
316
2
Астон Вилла сенсационно проиграла Олимпиакосу первый полуфинальный матч
Getty Images/Global Images Ukraine

В первом матче полуфинала Лиги конференций «Олимпиакос» на выезде обыграл «Астон Виллу» (4:2).

У гостей хет-трик оформил Аюб Эль-Кааби, также забил Сантьяго Эссе. У хозяев поля голами отметились Олли Уоткинс и Мусса Диаби.

У хозяев поля на 84-й минуте Дуглас Луис не реализовал пенальти.

Ответный матч состоится в Пирее 9 мая, греческий клуб имеет фору в два мяча. Правило выездного гола не действуетю

Лига конференций. 1/2 финала. Первый матч, 2 мая

Астон Вилла (Англия) – Олимпиакос (Греция) – 2:4

Голы: Олии Уоткинс, 45, Мусса Диаби, 52 – Эль-Кааби, 16, 29, 56 (пен), Эссе, 67

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Лига конференций Астон Вилла Олимпиакос Пирей Олли Уоткинс Мусса Диаби хет-трик Дуглас Луис пенальти
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 2
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Viktor Shuper
ох і дніща. я особисто давно вважаю Емері безтолковим тренером. епатажним дуже, але безтолковим, він як Моуріньо на завершенні кар'єри, багато шуміхи, а толку ніфіга. після такого матчу треба писати заяву і йти з команди. після 2:4 англи навіть не старались особливо забивати, це дно
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