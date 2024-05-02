Астон Вилла сенсационно проиграла Олимпиакосу первый полуфинальный матч
В Лиге конференций у гостей хет-трик сделал Аюб Эль-Кааби
В первом матче полуфинала Лиги конференций «Олимпиакос» на выезде обыграл «Астон Виллу» (4:2).
У гостей хет-трик оформил Аюб Эль-Кааби, также забил Сантьяго Эссе. У хозяев поля голами отметились Олли Уоткинс и Мусса Диаби.
У хозяев поля на 84-й минуте Дуглас Луис не реализовал пенальти.
Ответный матч состоится в Пирее 9 мая, греческий клуб имеет фору в два мяча. Правило выездного гола не действуетю
Лига конференций. 1/2 финала. Первый матч, 2 мая
Астон Вилла (Англия) – Олимпиакос (Греция) – 2:4
Голы: Олии Уоткинс, 45, Мусса Диаби, 52 – Эль-Кааби, 16, 29, 56 (пен), Эссе, 67
Keep the faith, Villans.— Aston Villa (@AVFCOfficial) May 2, 2024
This is far from over. pic.twitter.com/Oub00EdvkW
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок
Очередная попытка сборной Украины вернуться во второй дивизион