Йожеф САБО: «Я вытянул Шевченко, и вот такая благодарность...»

Бывший главный тренер национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Йожеф Сабо рассказал об отношениях с президентом Украинской ассоциации футбола и легендарным экс-футболистом Андреем Шевченко:

«Вообще же, я с Шевченко уже очень давно не общался лично. Он сейчас где-то там витает в облаках, недосягаемый. Я ему конечно желаю здоровья, всего наилучшего... Видимо, он обиделся на меня после того интервью, где я рассказал, что в юности он имел отношения со старшей женщиной и мог потерять карьеру. Я его тогда вытащил. И вот такая благодарность...»

Ранее Йожеф Сабо рассказал о приказе Медведчука и Суркисов.