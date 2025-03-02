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  4. Йожеф САБО: «Я вытянул Шевченко, и вот такая благодарность...»
Украина. Премьер лига
02 марта 2025, 12:26 |
1733
3

Йожеф САБО: «Я вытянул Шевченко, и вот такая благодарность...»

Бывший главный тренер сборной Украины рассказал об отношениях с президентом УАФ

02 марта 2025, 12:26 |
1733
3
Йожеф САБО: «Я вытянул Шевченко, и вот такая благодарность...»
УАФ. Андрей Шевченко

Бывший главный тренер национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Йожеф Сабо рассказал об отношениях с президентом Украинской ассоциации футбола и легендарным экс-футболистом Андреем Шевченко:

«Вообще же, я с Шевченко уже очень давно не общался лично. Он сейчас где-то там витает в облаках, недосягаемый. Я ему конечно желаю здоровья, всего наилучшего... Видимо, он обиделся на меня после того интервью, где я рассказал, что в юности он имел отношения со старшей женщиной и мог потерять карьеру. Я его тогда вытащил. И вот такая благодарность...»

Ранее Йожеф Сабо рассказал о приказе Медведчука и Суркисов.

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Йожеф Сабо Андрей Шевченко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
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