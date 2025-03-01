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Украина. Премьер лига
01 марта 2025, 22:23 | Обновлено 01 марта 2025, 23:09
1554
7

Как выглядит таблица УПЛ после победы Шахтера и потери очков Динамо

Горняки разгромили Александрию, воспользовавшись осечкой лидера

01 марта 2025, 22:23 | Обновлено 01 марта 2025, 23:09
1554
7
Как выглядит таблица УПЛ после победы Шахтера и потери очков Динамо
ФК Шахтер

С 28 февраля по 2 марта проходят поединки 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Завершены 5 матчей 19-го тура УПЛ, еще три поединка впереди.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Динамо потеряло очки в номинально гостевом матче против полтавской Ворсклы, который прошел в Киеве (1:1).

Шахтер воспользовался осечкой лидера, разгромил Александрию (3:0) и сократил отставание от Динамо до 8 очков с игрой в запасе у горняков.

Игра между командами Ингулец и Кривбасс перенесена с 1 на 2 марта (снова в 13:00) из-за воздушной тревоги.

Топ-6 УПЛ: Динамо Киев (47), Александрия (41), Шахтер (39), Кривбасс (31), Полесье (31), Карпаты (27).

Внизу турнирной таблицы находятся: Колос, Оболонь (по 18), Ворскла (17), Черноморец (15), Ингулец (9).

Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

  • Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
  • Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
  • Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
  • Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига. 18-й тур

🔹 28 февраля (пятница)

  • 13:00. Оболонь – Полесье – 0:0
  • 15:30. Ворскла – Динамо – 1:1
  • 18:00. Карпаты – ЛНЗ – 1:0

🔹 1 марта (суббота)

  • 15:30. Черноморец – Левый Берег – 0:1
  • 18:00. Шахтер – Александрия – 3:0

🔹 2 марта (воскресенье)

  • 13:00. Ингулец – Кривбасс
  • 15:30. Заря – Рух
  • 18:00. Верес – Колос

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 19 14 5 0 40 - 12 47
2 Александрия 19 12 5 2 28 - 16 41
3 Шахтер Донецк 18 12 3 3 45 - 15 39
4 Кривбасс 17 9 4 4 22 - 16 31
5 Полесье 19 8 7 4 25 - 16 31
6 Карпаты Львов 19 8 3 8 23 - 23 27
7 Рух Львов 18 5 8 5 21 - 15 23
8 Верес 18 5 7 6 20 - 24 22
9 ЛНЗ Черкассы 19 6 4 9 19 - 27 22
10 Заря 17 7 1 9 19 - 22 22
11 Левый берег 19 5 4 10 10 - 21 19
12 Колос Ковалевка 18 3 9 6 12 - 14 18
13 Оболонь 19 4 6 9 11 - 29 18
14 Ворскла 19 4 5 10 16 - 27 17
15 Черноморец 19 4 3 12 13 - 27 15
16 Ингулец 17 1 6 10 12 - 32 9
Полная таблица

📊 Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 7
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FanRybki
Шахтар наступає динамі на п'Яти❗
Якщо нам ще й Кривбас обігрАти -
Скоротиться відрив уже до п'ятИ
Шанс золотий не упустять кротИ❗
🥇🧡🖤 😊
Не забуваєм і про битву очну -
👉Там їх діб'ємо остаточно!
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0
Dysear
Олександрія має брати ситуацію під свій контроль та здійснити сенсацію. Мають всі шанси взяти чемпіонство до кінця сезону
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0
Олег Мандрівник
Кривбас и Полісся будут драться за последнюю путевку в ЛК.
Олександрия ещё финты покажет, но скорее всего будет третья по итогу.
ШД не догонит ДК, разрыв слишком большой.
Можете скринить, так и будет 😁
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-1
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