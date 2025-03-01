Фактор Судакова. Шахтер дожал и разбил Александрию

Во Львове состоялось противостояние между «Шахтером» и «Александрией», которые занимают третье и второе места турнирной таблицы УПЛ соответственно. Осечка «Динамо», которое накануне сыграло вничью с «Ворсклой», давала возможность обеим командам сократить отрыв от лидера чемпионата. В первом круге дуэль этих соперников завершилась голевой перестрелкой и победой «желто-черных» со счетом 4:3.

В начале поединка на поле наблюдалась равная игра. Александрийцы не стали отдавать территориальное пространство соперникам и пытались подолгу разыгрывать мяч, подготавливая свои атаки. При этом острота возле ворот не возникала: атаки соперников разрушались на подступах к штрафным команд.

«Горняки» больше атаковали левым флангом, где активностью выделялся Педро Энрике. Именно на левом фланге зародилась атака с завершающим прострелом Матвиенко, и она стала едва ли не самой острой до перерыва. Но складывалось впечатление, что игра идет по плану гостей, ведь «желто-черные» не подпускали футболистов донецкой команды к своим владениям. Знаковое событие для этого матча состоялось на 39-й минуте: первый удар по воротам на обе команды. Такое достижение покорилось Шабанову, который замкнул навес с углового и не попал в цель.

Команды демонстрировали прагматичный осторожный футбол, который украинские болельщики вряд ли ожидали от центрального матча тура. О событиях, происходивших в первой половине встречи, ярко свидетельствует ее статистика.

Тренерский штаб «Шахтера» попытался повлиять на ход игры, выпустив на поле Эгиналду и Судакова, который восстановился после повреждения. Но рисунок игры в начале второго тайма особо не изменился. Разве что, стало происходить больше стыков. И это не удивительно, ведь эмоциональное напряжение встречи, несмотря на вялую игру, было достаточно велико.

Первый удар «Шахтера» по воротам соперников состоялся на 63-й минуте, когда Эгиналду с левого полуфланга не попал в ближний угол. А за несколько мгновений до упомянутого эпизода близок к успеху был Цара: албанец бил с острого угла и после рикошета от ноги Бондаря мяч попал в перекладину. Отличную возможность для взятия ворот упустил Эгиналду. После грубой ошибки Шабанова возле штрафной «Александрии» бразилец вышел один на один с Ермаковым и обыграл голкипера, но, сместившись к лицевой линии, не сумел завершить атаку точным ударом.

Ничейный результат не устраивал обе команды, поэтому ближе к концу встречи соперники ожидаемо активизировались. «Горняки» более мобильно заиграли в атаке и это принесло им желаемый результат. С ударом Элиаса Ермаков справился, но мяч отскочил к Судакову, который сыграл на добивании.

«Желто-черные» не собирались отдавать игру и взяли мяч под контроль, пытаясь перевести игру к штрафной «Шахтера». Но что-то серьезное у ворот команды Пушича гости создать не смогли. А «горняки» в конце поединка забили еще два гола. Сначала Эгиналду из центра штрафной замкнул прострел Матвиенко, а затем Судаков завершил контратаку точным ударом в угол.

«Оранжево-черные» одержали важную победу и сократили отставание от конкурентов. В следующем туре «Шахтер» проведет домашний матч с «Кривбассом», против которого еще не доиграл встречу первого круга. «Александрия», в свою очередь, проведет гостевой поединок против «Колоса».

Украинская Премьер-лига. 19-й тур.

«Шахтер» – «Александрия» - 3:0

Голы: Судаков, 77, 90+4, Эгиналду, 90

Предупреждения: Кевин, 52, Матвиенко, 63 – Калюжный, 56, Мишнев, 68

«Шахтер»: Д. Ризнык – Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Винисиус – Крыськив (Грам, 84), Назарина, Бондаренко (Судаков, 46) – Кевин, Траоре (Эгиналду, 46), Швед (Элиас, 73).

«Александрия»: Ермаков – Мартынюк (Ндика, 88), Шабанов, Кампуш, Кравченко – Шепелев, Калюжный, Мишнев (Ковалец, 74) – Цара (Беляев, 74), Филиппов, Безерра.

Арбитр: Николай Балакин (Киевская обл.).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Удары (в створ): 7 (4) – 11 (2)

Угловые: 0 – 8

Оффсайды: 0 – 2.

ШАХТЕР - АЛЕКСАНДРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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