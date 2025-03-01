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Шахтер Донецк
01.03.2025 18:00 – FT 3 : 0
Александрия
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Украина. Премьер лига
01 марта 2025, 19:56 | Обновлено 01 марта 2025, 20:11
2025
79

Фактор Судакова. Шахтер дожал и разбил Александрию

Дубль лидера команды Пушича помог в важный момент

01 марта 2025, 19:56 | Обновлено 01 марта 2025, 20:11
2025
79
Фактор Судакова. Шахтер дожал и разбил Александрию
ФК Шахтер

Во Львове состоялось противостояние между «Шахтером» и «Александрией», которые занимают третье и второе места турнирной таблицы УПЛ соответственно. Осечка «Динамо», которое накануне сыграло вничью с «Ворсклой», давала возможность обеим командам сократить отрыв от лидера чемпионата. В первом круге дуэль этих соперников завершилась голевой перестрелкой и победой «желто-черных» со счетом 4:3.

В начале поединка на поле наблюдалась равная игра. Александрийцы не стали отдавать территориальное пространство соперникам и пытались подолгу разыгрывать мяч, подготавливая свои атаки. При этом острота возле ворот не возникала: атаки соперников разрушались на подступах к штрафным команд.

«Горняки» больше атаковали левым флангом, где активностью выделялся Педро Энрике. Именно на левом фланге зародилась атака с завершающим прострелом Матвиенко, и она стала едва ли не самой острой до перерыва. Но складывалось впечатление, что игра идет по плану гостей, ведь «желто-черные» не подпускали футболистов донецкой команды к своим владениям. Знаковое событие для этого матча состоялось на 39-й минуте: первый удар по воротам на обе команды. Такое достижение покорилось Шабанову, который замкнул навес с углового и не попал в цель.

Команды демонстрировали прагматичный осторожный футбол, который украинские болельщики вряд ли ожидали от центрального матча тура. О событиях, происходивших в первой половине встречи, ярко свидетельствует ее статистика.

Тренерский штаб «Шахтера» попытался повлиять на ход игры, выпустив на поле Эгиналду и Судакова, который восстановился после повреждения. Но рисунок игры в начале второго тайма особо не изменился. Разве что, стало происходить больше стыков. И это не удивительно, ведь эмоциональное напряжение встречи, несмотря на вялую игру, было достаточно велико.

Первый удар «Шахтера» по воротам соперников состоялся на 63-й минуте, когда Эгиналду с левого полуфланга не попал в ближний угол. А за несколько мгновений до упомянутого эпизода близок к успеху был Цара: албанец бил с острого угла и после рикошета от ноги Бондаря мяч попал в перекладину. Отличную возможность для взятия ворот упустил Эгиналду. После грубой ошибки Шабанова возле штрафной «Александрии» бразилец вышел один на один с Ермаковым и обыграл голкипера, но, сместившись к лицевой линии, не сумел завершить атаку точным ударом.

Ничейный результат не устраивал обе команды, поэтому ближе к концу встречи соперники ожидаемо активизировались. «Горняки» более мобильно заиграли в атаке и это принесло им желаемый результат. С ударом Элиаса Ермаков справился, но мяч отскочил к Судакову, который сыграл на добивании.

«Желто-черные» не собирались отдавать игру и взяли мяч под контроль, пытаясь перевести игру к штрафной «Шахтера». Но что-то серьезное у ворот команды Пушича гости создать не смогли. А «горняки» в конце поединка забили еще два гола. Сначала Эгиналду из центра штрафной замкнул прострел Матвиенко, а затем Судаков завершил контратаку точным ударом в угол.

«Оранжево-черные» одержали важную победу и сократили отставание от конкурентов. В следующем туре «Шахтер» проведет домашний матч с «Кривбассом», против которого еще не доиграл встречу первого круга. «Александрия», в свою очередь, проведет гостевой поединок против «Колоса».

Украинская Премьер-лига. 19-й тур.

«Шахтер» – «Александрия» - 3:0

Голы: Судаков, 77, 90+4, Эгиналду, 90

Предупреждения: Кевин, 52, Матвиенко, 63 – Калюжный, 56, Мишнев, 68

«Шахтер»: Д. Ризнык – Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Винисиус – Крыськив (Грам, 84), Назарина, Бондаренко (Судаков, 46) – Кевин, Траоре (Эгиналду, 46), Швед (Элиас, 73).

«Александрия»: Ермаков – Мартынюк (Ндика, 88), Шабанов, Кампуш, Кравченко – Шепелев, Калюжный, Мишнев (Ковалец, 74) – Цара (Беляев, 74), Филиппов, Безерра.

Арбитр: Николай Балакин (Киевская обл.).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Удары (в створ): 7 (4) – 11 (2)
Угловые: 0 – 8
Оффсайды: 0 – 2.

ШАХТЕР - АЛЕКСАНДРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 79
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Дыряво с пердя🤣
Победа! Победа! Важная победа великого Шахтёра 
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+7
Показать Скрыть 2 ответа
Frank Piter
Ребята, вы лучшие! Сегодня был именно тот Шахтер, игру которого мы так любим! Пусть в первом тайме не получилось, но во втором сделали свое дело! Судаков лучший! Динамо, ты следующее на вынос! 
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+7
Показать Скрыть 2 ответа
PUMA
Заслуженная победа без вопросов. Админы может вы забаните деятелей по типу дыряво которые распространяют не правдивую инфу! А то не много надоело, когда сепарское чучело кукарекает про какие-то мои акаунты 
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+6
Показать Скрыть 4 ответа
Airwolf77
У кротов сегодня праздник. Да, кто не в курсе, Великий и магучий Шахтер, это еще один аккаунт харьковской Акашницы Федьки.  https://ibb.co/B5Ww0zLp
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+5
Лига
Первый тайм нудный футбол от двух команд .Второй Шахтёр намного лучше, замены сделали своё дело. Всех болельщиков Шахтёра с победой  . Шансы на очередное чемпионство есть и уже не плохие
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+5
Показать Скрыть 4 ответа
Віктор Коробка
Шахтар - з тяжкою, але дуже потрібною перемогою!!! 
 Можливо я чогось не розумію, але як можна тримати на лавочці Судакова та Егіналду в матчі з принциповим суперником? Добре, що випустили на другий тайм і хлопці "зробили різницю". Але валідолу (або алкоголю) вболівальники Шахтаря вжили чимало в цьому матчі.
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+4
Отаман
Дуже добре найтитулованіший клуб незалежної України донецький Шахтар
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+4
Показать Скрыть 3 ответа
Tom Thomas's
Із всієї поваги до сьогоднішньої перемоги Шахтаря. Олександрія Ротаня грала непогано і дуже зібраний колектив зі своєю ідею гри. Повага Ротаню
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Сиськотряс
Дыр очка Саш очки получила три пал очки от великого Шахтера ☝️🥳🥳🥳
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+2
Фанькин кот
Игра - огонь! Интрига - до 77 минуты! И наш славный Чемпион, не просто  додавливает выскочек, а делает убедительный реванш за досадное инспирированное продажными судьишками поражение в 1 круге! 
Жора лучший!!!
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+2
Показать Скрыть 3 ответа
New Zealander
Радий що вгадав рахунок але Пушич грався з вогнем випустивши дубль з перших хвилин гри. Як можна тримати таких гравців як Судаков, Еліас, Егіналду, Марлон, Педріньйо на лаві запасних
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+2
Показать Скрыть 2 ответа
AK.228
Шахтер с Судаковым и без - все таки разные Шахтеры))
Придает он уверенности партнерам!!
Было сложно, Шахтер с победой!!👏👏
Охуевшие динамовцы - не грустите))
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+2
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Андрей⚒️
Первый тайм- ху_ня! Второй тайм молодцы! Всех фанатов Шахтёра с победой! Глядишь, выиграем недоигранный матч с Кривбасом а там уже и -5 будет
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+2
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PUMA
Ну скорее всего интриги в чемпионате быть! И возможно чемпионство будет решаться в очной встречи 
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+1
PUMA
Ну пассивное уебище  oleksandr отписалось, не вижу только бульбы шлюхи! 
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+1
Pavel_i_CO
На Даунєтскє другий день свято... Тепер незрозуміло, коли помаранчеві каструлі полізуть далі свої копанки копати, після такого фарту футбольного))
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+1
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ВОССТАВШИЙ ИЗ БАНА
Ставка зашла, как и писал кто первым забьет, тот и победит! Мое опытное очечо снова деньги принесло! Всем добра! 
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+1
_9Quantum19_
Всіх справжніх вболівальників "гірників" з перемогою!!!!!
"Олександрійці" занадто сфокусувалися на тому, щоб не пропустити. В підсумку, "Шахтар" з мінімуму добув максимум. Цілком закономірна перемога "гірників". 
Вітання від вболівальників ФК "Металіст" (Харків) та ФК "Металіст 1925" (Харків) "гірникам"!!!!!! З перемогою!!!!!!!
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0
Умник
Бей вперед комбинация прийдет помогла забить 2 мяч.))))
Странный матч. 
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sania
Несподіваний результат за відсутності гри.
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0
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