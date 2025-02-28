Шахтер Донецк

В субботу, 1-го марта, состоится поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и «Александрия». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 18:00.

Для команды Марино Пушича может все решиться уже в этом туре. «Динамо» потеряло очки в игре против «Ворсклы» (1:1), но «Александрия» сейчас даже ближе «Шахтера», чтобы этой осечкой воспользоваться. Но для этого надо побеждать действующего чемпиона, который, если уступит, вылетит из гонки практически наверняка. Центральный матч, возможно, всего второго круга в этом плане.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.