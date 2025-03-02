«Не лучшая игра». Пресс-конференция Пушича после матча с Александрией

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич дал пресс-конференцию после матча 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором его команда разгромила «Александрию» со счетом 3:0.

– Марино, поздравляем с победой! Сегодня у вас был один из ключевых соперников – «Александрия», и вы этот экзамен достойно прошли, победили 3:0. Но на самом деле первый тайм был тяжелый – достойное сопротивление «Александрии», – как и большая часть второго тайма. Первый гол забил вышедший на замену Судаков на 77-й минуте. Затем отличился Эгиналду. Но почему так поздно? Или команда прибавляла в ходе матча, раскачивалась, или так было запланировано?

– Вы всегда даете анализ игры в своем вопросе. Я согласен, но это был мой выбор, и я вам объясню его причину. Соперники приехали сюда сыграть вничью - это можно было увидеть сразу. Они не намеревались атаковать, стремились прессинговать, но не атаковать, они не играли открыто. И поэтому нам было очень важно не вести слишком открытую игру, чтобы не получить контратаки, на которые они надеялись. Думаю, мы не создали много моментов, обе команды тактически играли друг против друга в первом тайме, это было очень тяжелое тактическое противостояние, не позволяли друг другу создавать большое количество моментов, нейтрализуя атаки, хотя я считаю, что мы имели лучшие моменты в первом тайме, но их было недостаточно. Я согласен, этого было недостаточно. Но было очень важно оставаться стабильными и не пропустить, потому что это то, на что они надеялись, ведь потом могли бы ждать и снова и снова контратаковать – это всегда одна и та же история. Я этого больше не допущу. Поэтому только одна команда действительно хотела играть и побеждать – это мы. Во втором тайме я внес некоторые изменения, выпустил других игроков – футболистов, которые способны лучше пройти к последней линии соперника и в определенной степени изменить игру на левом и правом флангах. И они очень хорошо справились. По моему мнению, мы контролировали также и второй тайм, имели гораздо больше моментов. Когда игра складывается так, то очень важно сохранять стабильность в защите, организацию и дисциплину, и сегодня нам это прекрасно удалось в игре с очень сложным соперником. Это действительно хороший соперник, мы все это знаем: им противостоять нелегко, но мы фантастически поработали в этот вечер. И ребята, которые появились во втором тайме, показали пример того, что я ожидаю от моих игроков, – менять ход игры, выходя на поле, и они это сделали. Поэтому комплименты всем моим игрокам, конечно, включая исполнителей, вышедших во втором тайме, потому что нелегко выйти и повлиять на игру. А я считаю, что все они повлияли на игру. Поэтому такой длинный ответ на ваш длинный вопрос. Иногда дело в тактике – препятствование друг другу в создании моментов. Я знаю, что это была не лучшая игра, но это была очень сложная и интересная игра. Иногда есть разница между красивой и интересной игрой: по моему мнению, этот матч был не очень красивым, но очень интересным. В конце концов, считаю, мы заслужили эту победу, потому что во втором тайме создали гораздо больше моментов, имели лучшие возможности и заслуживали победить. И в завершение: мы сделали выводы из первого нашего выездного матча с «Александрией», который был одним из лучших для нас до этого момента. Знаете, каким был результат? 3:4. Мы играли великолепно, но проиграли. Однако никто не помнит, что мы играли прекрасно, помнят только то, что мы уступили. Так что мы сделали выводы из той игры, и я очень доволен тем, что я сегодня увидел.

– Мистер, в продолжение темы замены. При счете 1:0 вы выпускаете Алаа Грама, но он очень долго шнуровал взятие, и вы выглядели очень обеспокоенным. Вы общались с ним после этого в раздевалке? Хотя я сам понимаю, что в таких случаях вы наказываете своих игроков.

– Вы хорошо подмечаете детали. Это хорошо. Так и есть. Я всегда говорю своим игрокам, что надо быть готовым выйти на поле в любой момент. Игра может развиваться очень стремительно, футболист может выбыть или может понадобиться быстрая замена – надо быть готовым играть. Даже без разминки. Ведь мы все идеально организовываем, поэтому важно быть на сто процентов готовым, в полной экипировке. А он в тот момент таким не был, время шло. Тогда я дал понять, что думаю по этому моменту, что меня это не устраивает. Однако такое случается с молодыми игроками, я всегда об этом помню. Они должны учиться на таких ситуациях. Уверен, больше с ним или кем-то другим такого не случится. Однако вы хорошо подметили.

– Как вы оцениваете сегодняшний выход на замену Кауана Элиаса?

– Я не люблю давать оценку игрокам. Выходить на поле со скамейки запасных – всегда непростая задача. Я хочу отдать должное всем своим игрокам, но если говорить о тех, кто вышел на замену, то очень важно делать разницу через интенсивность, позиционирование и другие факторы. И я это прекрасно осознавал в тот момент. Эгиналду, Элиас и Судаков вышли на поле и повлияли на ход игры. Было прекрасно это видеть. Элиас – нападающий, он создал свой момент вместе с Судаковым. Видно, что он имеет чутье, где нужно быть, и обладает отличным завершением. Также он очень юный игрок. Мы говорим о 18-летнем парне, который приехал с другого континента и нуждается во времени на адаптацию. Он очень открытый и общительный, имеет должное отношение. Получилась очень хорошая замена. Как я говорил ранее, могу ожидать от него даже больше в будущем.