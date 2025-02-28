В 19-м туре Украинской Премьер-Лиги сезона 2024/2025 в субботу, 1 марта, во Львове на стадионе «Арена Львов» встретятся «Шахтер» Донецк и «Александрия». Номинальные хозяева поля подходят к поединку, занимая 3-ю позицию в турнирной таблице, гости идут вторыми.

Шахтер

Донецкий «Шахтер» на старте второй части сезона в Украинской Премьер-лиге своих поклонников не разочаровал. Он, напомним, во Львове добился победы со счетом 1:0 над «Левым Берегом», благодаря голу в исполнении Марьяна Шведа.

Подопечным Марино Пушича во встрече с «аистами» пришлось непросто. И не в последнюю очередь из-за того, что над ними давлел неудачный исход кампании в Лиге чемпионов нынешнего сезона. «Горняки», как известно, еще в январе провели два заключительных поединка основного раунда евротурнира. В них они обыграли «Брест» со счетом 2:0 и проиграли в Дортмунде местной «Боруссии» (1:3), что позволило занять в итоговой таблице только 27-е место и завершить борьбу в турнире.

После вылета из Лиги чемпионов «Шахтер» провел три контрольных зимних спарринга, в которых добился побед с общим счетом 8:1. Впрочем, контрольные матчи не могли идти ни в какое сравнение с официальными матчами, а игра с «Левым Берегом» это наглядно доказала.

«Мы рады, что начали играть матчи в чемпионате, потому что имели очень длинное межсезонье - в это время мы также провели две игры в Лиге чемпионов, где выступили достаточно неплохо. Теперь мы рады начать здесь. Я надеюсь, что сегодня мы положили начало серии новых побед. Также не следует забывать, что мы имеем определенные изменения в команде. Несколько игроков ушли, в частности Сикан и Зубков, которые при мне провели много матчей и забивали немало голов. Пришли новые ребята, которые требуют определенного времени, чтобы войти в наш ритм и привыкнуть ко всему. Итак, имеем такие изменения за последний период. Но, как я уже говорил, мы очень усердно работаем, имеем хорошее настроение, и мне очень интересно, как мы проведем предстоящие матчи», – рассказал Пушич после победной встречи с «Левым Берегом».

Александрия

«Александрия» уже со старта второй части сезона 2024/2025 оказалась вынуждена не словами, а делами доказывать свою состоятельность и подтверждать притязания на высокую позицию. В матче 18-го тура она дома встретилась с «Зарей», на 43-й минуте поединка получила гол в свои ворота и должна была отыгрываться. К чести подопечных Руслана Ротаня, они после пропущенного гола очень быстро вернулись в игру и вышли вперед. Это Александр Филиппов на 45-й минуте счет сравнял, а через две минуты оформил дубль. Как оказалась, второй его гол в матче стал для команды победным. «Александрия» обыграла «Зарю» со счетом 2:1.

«Побеждать всегда приятно. Сегодня был именно такой матч, который мы и ожидали, ведь, учитывая время года и состояние поля, на первое место выходили характер и бойцовские качества», – рассказал Ротань после игры с луганчанами.

Нет сомнений, что в предстоящем поединке с «Шахтером» игрокам «Александрии» вновь придется проявлять характер и показывать бойцовские качества, ведь у «Шахтера» мотивация будет повышенной. Виной тому – победа «горожан» со счетом 4:3 в очной встрече первого круга. К слову, тогда «горнякам» сразу три гола положил Филиппов. В 2025 году он, напомним, уже размялся дублем в ворота «Зари».

Статистика встреч

В чемпионатах Украины соперники провели 31 очный поединок. У «горняков» 21 победа, 6 встреч завершились вничью, в четырех поединках сильнее были александрийцы. Разница мячей: 56-31 в пользу «Шахтера».

В матче первого круга нынешнего сезона «Александрия» обыграла дончан на своем поле со счетом 4:3. В составе команды Ротаня хет-трик оформил Александр Филиппов, а Иван Калюжный стал автором одного гола. За «горняков» забивали Дмитрий Крыськив и Педриньо, а Артем Шабанов отметился автоголом.

Прогноз на противостояние

Эксперты считают «горняков» фаворитами встречи, но такое утверждение более чем условно. Ни одна из команд не будет иметь преимущества родных стенах. И это шансы команд на достижение положительного для себя результата в матче очень сильно уравнивает.

Первая игра и «Шахтера», и «Александрии» в УПЛ в 2025 году показали, что в действиях команд еще многое не идеально. Так что, в предстоящей встрече стоит ожидать ничейного результата – соперники равны, но и достойны друг друга.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Ризнык – Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Крыськив, Бондаренко, Педриньо, Швед, Кевин, Лассина Траоре.

«Александрия»: Ермаков – Кравченко, Кампос, Шабанов, Мартынюк, Калюжный, Мишнев, Шепелев, Безерра, Теди Цара, Филиппов.