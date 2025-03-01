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Премьер-лига
Шахтер Донецк
01.03.2025 18:00 – FT 3 : 0
Александрия
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Украина. Премьер лига
01 марта 2025, 20:08 |
3267
0

Шахтер – Александрия – 3:0. Все решилось в конце игры. Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты центрального матча УПЛ

01 марта 2025, 20:08 |
3267
0
Шахтер – Александрия – 3:0. Все решилось в конце игры. Видеообзор матча
УПЛ. Шахтер – Александрия

В субботу, 1 марта, прошел матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Шахтер» и «Александрия».

Команды встретились на стадионе «Арена Львов» в городе Львов. «Горняки» победили со счетом 3:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Открыл счет в матче Георгий Судаков, который забил на 78-й минуте. Все вопросы о победителе матча снял Эгиналду на 90-й. Окончательно добил команду Руслана Ротаня Судаков, который на 90+4-й оформил дубль.

После этого матча «Александрия» продолжает занимать в турнирной таблице УПЛ второе место, имея в активе 41 очко. «Шахтер» с 39 пунктами занимает третье место.

УПЛ. 19-й тур. 1 марта.

Шахтер – Александрия – 3:0

Гол: Судаков, 78, 90+4, Эгианлду, 90.

ГОЛ! Судаков, 78 мин, 1:0

ГОЛ! Эгианлду, 90 мин, 2:0

ГОЛ! Судаков, 90+4 мин, 3:0

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Судаков (Шахтер Донецк).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Эгиналду (Шахтер Донецк).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Судаков (Шахтер Донецк).
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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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