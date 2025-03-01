Шахтер Донецк

В субботу, 1 марта, прошел матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Шахтер» и «Александрия».

Команды встретились на стадионе «Арена Львов» в городе Львов. «Горняки» победили со счетом 3:0.

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Открыл счет в матче Георгий Судаков, который забил на 78-й минуте. Все вопросы о победителе матча снял Эгиналду на 90-й. Окончательно добил команду Руслана Ротаня Судаков, который на 90+4-й оформил дубль.

После этого матча «Александрия» продолжает занимать в турнирной таблице УПЛ второе место, имея в активе 41 очко. «Шахтер» с 39 пунктами занимает третье место.

УПЛ. 19-й тур. 1 марта.

Шахтер – Александрия – 3:0

Гол: Судаков, 78, 90+4, Эгианлду, 90.

ГОЛ! Судаков, 78 мин, 1:0

ГОЛ! Эгианлду, 90 мин, 2:0

ГОЛ! Судаков, 90+4 мин, 3:0