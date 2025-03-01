«Какой же ты все-таки...» Суперзвезда сборной Украины обратился к Трампу
Илья Забарный раскритиковал президента США
28 февраля состоялась встреча президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа. Причиной встречи было подписание соглашения о полезных ископаемых, однако этого не произошло. Между лидерами двух стран произошла словесная перепалка на пресс-конференции, после чего Зеленский покинул Белый Дом.
На поведение американского президента отреагировал лидер сборной Украины Илья Забарный.
«Кстати говоря, какой же все-таки Трамп п#####с», – написал Забарный в ТикТоке.
Ранее на перепалку Зеленского и Трапма отреагировал известный британский боксер Тайсон Фьюри.
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