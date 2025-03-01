«Какой же ты все-таки...» Суперзвезда сборной Украины обратился к Трампу

28 февраля состоялась встреча президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа. Причиной встречи было подписание соглашения о полезных ископаемых, однако этого не произошло. Между лидерами двух стран произошла словесная перепалка на пресс-конференции, после чего Зеленский покинул Белый Дом.

На поведение американского президента отреагировал лидер сборной Украины Илья Забарный.

«Кстати говоря, какой же все-таки Трамп п#####с», – написал Забарный в ТикТоке.

Ранее на перепалку Зеленского и Трапма отреагировал известный британский боксер Тайсон Фьюри.