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  4. «Какой же ты все-таки...» Суперзвезда сборной Украины обратился к Трампу
Украина. Премьер лига
01 марта 2025, 09:37 |
577
3

«Какой же ты все-таки...» Суперзвезда сборной Украины обратился к Трампу

Илья Забарный раскритиковал президента США

01 марта 2025, 09:37 |
577
3
«Какой же ты все-таки...» Суперзвезда сборной Украины обратился к Трампу
УАФ. Илья Забарный

28 февраля состоялась встреча президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа. Причиной встречи было подписание соглашения о полезных ископаемых, однако этого не произошло. Между лидерами двух стран произошла словесная перепалка на пресс-конференции, после чего Зеленский покинул Белый Дом.

На поведение американского президента отреагировал лидер сборной Украины Илья Забарный.

«Кстати говоря, какой же все-таки Трамп п#####с», – написал Забарный в ТикТоке.

Ранее на перепалку Зеленского и Трапма отреагировал известный британский боксер Тайсон Фьюри.

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Владимир Зеленский Дональд Трамп Илья Забарный война на Донбассе
Дмитрий Олейник Источник
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Fuz1982z
то зеля підарас
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AK.228
Суперзвезда - прав!
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