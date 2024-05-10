Следом за Карпатами. Ингулец досрочно обеспечил себе выход в УПЛ
Клуб из Петрово возвращается в элиту
«Ингулец» досрочно обеспечил себе выход в УПЛ на сезон 2024/2025. Сегодня команда Владислава Лупашко разгромила «Агробизнес» со счетом 3:0 и, следом за львовскими «Карпатами», досрочно обеспечила себе повышение в классе.
Первая лига, второй этап
Группа повышения в классе, 8-й тур
Ингулец – Агробизнес – 3:0
Голы: Сад 7, Ситало, 64, Пятов 70
Таким образом, «Ингулец» возвращается в элиту после всего лишь годичного отсутствия. Это будет четвертый сезон для «Ингульца» в УПЛ: ранее клуб провел в элите сезоны 2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023.
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