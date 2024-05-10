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Ингулец
10.05.2024 13:30 – FT 3 : 0
Агробизнес
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Украина. Первая лига
10 мая 2024, 17:26 | Обновлено 10 мая 2024, 18:18
960
1

Следом за Карпатами. Ингулец досрочно обеспечил себе выход в УПЛ

Клуб из Петрово возвращается в элиту

10 мая 2024, 17:26 | Обновлено 10 мая 2024, 18:18
960
1
Следом за Карпатами. Ингулец досрочно обеспечил себе выход в УПЛ
ФК Ингулец

«Ингулец» досрочно обеспечил себе выход в УПЛ на сезон 2024/2025. Сегодня команда Владислава Лупашко разгромила «Агробизнес» со счетом 3:0 и, следом за львовскими «Карпатами», досрочно обеспечила себе повышение в классе.

Первая лига, второй этап

Группа повышения в классе, 8-й тур

Ингулец – Агробизнес – 3:0
Голы: Сад 7, Ситало, 64, Пятов 70

Таким образом, «Ингулец» возвращается в элиту после всего лишь годичного отсутствия. Это будет четвертый сезон для «Ингульца» в УПЛ: ранее клуб провел в элите сезоны 2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023.

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Ингулец Первая лига Украины Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Агробизнес
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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ZANREGENT1993
Опять будут чинить автобус во Львове
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