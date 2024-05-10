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Украина. Первая лига10 мая 2024, 06:36 | Обновлено 10 мая 2024, 06:48
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Виктория – Эпицентр, Ингулец – Агробизнес, Левый берег – Прикарпатье. LIVE
Смотрите 10 мая видеотрансляции матчей 26-го тура Первой лиги
10 мая 2024, 06:36 | Обновлено 10 мая 2024, 06:48
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10 мая проходят поединки Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей второго раунда.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первая лига. Второй раунд. 10 мая, 26-й тур
Чемпионская группа
- 12:00. Виктория – Эпицентр
- 13:30. Ингулец – Агробизнес
- 15:30. Левый берег – Прикарпатье
Турнирная таблица
13:30. Ингулец – Агробизнес
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