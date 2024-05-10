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Чемпионат Украины
Левый берег
10.05.2024 15:30 - : -
Прикарпатье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
10 мая 2024, 06:36 | Обновлено 10 мая 2024, 06:48
42
0

Виктория – Эпицентр, Ингулец – Агробизнес, Левый берег – Прикарпатье. LIVE

Смотрите 10 мая видеотрансляции матчей 26-го тура Первой лиги

10 мая 2024, 06:36 | Обновлено 10 мая 2024, 06:48
42
0
Виктория – Эпицентр, Ингулец – Агробизнес, Левый берег – Прикарпатье. LIVE

10 мая проходят поединки Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей второго раунда.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первая лига. Второй раунд. 10 мая, 26-й тур

Чемпионская группа

  • 12:00. Виктория – Эпицентр
  • 13:30. Ингулец – Агробизнес
  • 15:30. Левый берег – Прикарпатье

Турнирная таблица

13:30. Ингулец – Агробизнес

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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