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Лига конференций
10 мая 2024, 00:43 | Обновлено 10 мая 2024, 01:16
446
1

Греки сыграют в Афинах. Определена финальная пара Лиги конференций

В финале ЛК встретятся греческий Олимпиакос и итальянская Фиорентина

10 мая 2024, 00:43 | Обновлено 10 мая 2024, 01:16
446
1
Греки сыграют в Афинах. Определена финальная пара Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 9 мая по итогам полуфинальных матчей определена финальная пара Лиги конференций.

Греческий «Олимпиакос» из города Пирей второй раз победил «Астон Виллу» (4:2, 2:0) и вышел в домашний финал Лиги конференций, который пройдет в Афинах, столице Греции.

Итальянская «Фиорентина» днем ранее по сумме двух матчей прошла бельгийский Брюгге (3:2, 1:1).

В финальном матче Лиги конференций 29 мая в Афинах сыграют греческий Олимпиакос и итальянская Фиорентина.

🏆 Лига конференций 2023/24

⚽️ 1/2 финала. Ответные матчи

8 мая. Брюгге (Бельгия) – Фиорентина (Италия) – 1:1 (первый матч – 2:3)

Голы: Ванакен, 20 – Бельтран, 85 (пен)

9 мая. Олимпиакос (Греция) – Астон Вилла (Англия) – 2:0 (первый матч – 4:2)

Голы: Эль-Кааби, 10, 78

⚽️ Финал. Афины (Греция), 29 мая

Олимпиакос (Греция) – Фиорентина (Италия)

📊 Опрос: кто выиграет финал Лиги конференций

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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an52
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