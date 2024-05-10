Греки сыграют в Афинах. Определена финальная пара Лиги конференций
В финале ЛК встретятся греческий Олимпиакос и итальянская Фиорентина
Вечером 9 мая по итогам полуфинальных матчей определена финальная пара Лиги конференций.
Греческий «Олимпиакос» из города Пирей второй раз победил «Астон Виллу» (4:2, 2:0) и вышел в домашний финал Лиги конференций, который пройдет в Афинах, столице Греции.
Итальянская «Фиорентина» днем ранее по сумме двух матчей прошла бельгийский Брюгге (3:2, 1:1).
В финальном матче Лиги конференций 29 мая в Афинах сыграют греческий Олимпиакос и итальянская Фиорентина.
🏆 Лига конференций 2023/24
⚽️ 1/2 финала. Ответные матчи
8 мая. Брюгге (Бельгия) – Фиорентина (Италия) – 1:1 (первый матч – 2:3)
Голы: Ванакен, 20 – Бельтран, 85 (пен)
9 мая. Олимпиакос (Греция) – Астон Вилла (Англия) – 2:0 (первый матч – 4:2)
Голы: Эль-Кааби, 10, 78
⚽️ Финал. Афины (Греция), 29 мая
Олимпиакос (Греция) – Фиорентина (Италия)
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