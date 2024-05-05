Шахтер – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 мая в 18:00 матч 28-го тура УПЛ
В субботу, 11 мая, состоится матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» и «Динамо».
Игра состоится на стадионе «Арена Львов». Начало матча запланировано в 18:00.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
К началу 28-го тура «Шахтер» занимает первое место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 67 очков.
«Динамо» занимает вторую строчку, сыграв 27 матчей и набрав 63 очка.
Шахтер – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)
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