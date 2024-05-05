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Украина. Премьер лига
05 мая 2024, 23:01 |
42
0

Шахтер – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 мая в 18:00 матч 28-го тура УПЛ

05 мая 2024, 23:01 |
42
0
Шахтер – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 11 мая, состоится матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» и «Динамо».

Игра состоится на стадионе «Арена Львов». Начало матча запланировано в 18:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 28-го тура «Шахтер» занимает первое место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 67 очков.

«Динамо» занимает вторую строчку, сыграв 27 матчей и набрав 63 очка.

Шахтер – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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