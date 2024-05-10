Ребров признался, какая команда УПЛ стала для него главным разочарованием

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, какая команда Украинской Премьер-лиги разочаровала его больше всех во втором круге чемпионата:

– Разочарование второго круга чемпионата Украины – это наверняка «Полесье» и «Днепр-1»? Что произошло с этими командами? Они оказались не готовы к столь длинной дистанции?

– Что касается «Полесья», то я согласен с экс-наставником этой команды Юрием Калитвинцевым, который однажды сказал, что его коллектив первому кругу перебрал очков. Так и было, если разобраться. А сейчас «Полесье» очки уже не подбирает. Это связано, опять же, с тем, что уровень команд в чемпионате выровнялся, и каждая из них в любой момент может не набрать тех очков, на которые она рассчитывала. Да, от «Полесья», наверное, ожидали очень многого, но команда столкнулась с очень крепкой конкуренцией. Не забывайте, что «Полесье» только в этом сезоне вышло в УПП. Сложно было ожидать от команды, что она сразу выйдет в еврокубки. Это возможно, но на это нужно время.

«Днепр-1», конечно, можно назвать разочарованием второго круга, но в этом случае сыграла свою роль та обстоятельство, что команда теперь обходится без ряда своих легионеров. На мой взгляд, сейчас у «Днепра-1» есть всего 12-13 игроков хорошего уровня, которые могут что-то противопоставить командам-лидерам. Плюс травмы.

– «Кривбасс» шансы на то, чтобы финишировать выше третьего места, по сути, уже потерял…

– Да, но мне нравится игра этой команды, нравится дисциплина на футбольном поле, подбор исполнителей, понимание игры – именно за счет всего этого «Кривбасс» и занимает третье место. Думаю, перед началом чемпионата мало кто ожидал, что на финише турнира криворожская команда будет занимать эту позицию, – сказал Ребров.

Ребров также прокомментировал чемпионскую борьбу в УПЛ накануне решающего матча между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо».

Турнирная таблица УПЛ 2023/24