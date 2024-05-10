Ребров признался, какая команда УПЛ стала для него главным разочарованием
Наставник сборной Украины прокомментировал выступления Кривбасса, Днепра-1 и Полесья
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, какая команда Украинской Премьер-лиги разочаровала его больше всех во втором круге чемпионата:
– Разочарование второго круга чемпионата Украины – это наверняка «Полесье» и «Днепр-1»? Что произошло с этими командами? Они оказались не готовы к столь длинной дистанции?
– Что касается «Полесья», то я согласен с экс-наставником этой команды Юрием Калитвинцевым, который однажды сказал, что его коллектив первому кругу перебрал очков. Так и было, если разобраться. А сейчас «Полесье» очки уже не подбирает. Это связано, опять же, с тем, что уровень команд в чемпионате выровнялся, и каждая из них в любой момент может не набрать тех очков, на которые она рассчитывала. Да, от «Полесья», наверное, ожидали очень многого, но команда столкнулась с очень крепкой конкуренцией. Не забывайте, что «Полесье» только в этом сезоне вышло в УПП. Сложно было ожидать от команды, что она сразу выйдет в еврокубки. Это возможно, но на это нужно время.
«Днепр-1», конечно, можно назвать разочарованием второго круга, но в этом случае сыграла свою роль та обстоятельство, что команда теперь обходится без ряда своих легионеров. На мой взгляд, сейчас у «Днепра-1» есть всего 12-13 игроков хорошего уровня, которые могут что-то противопоставить командам-лидерам. Плюс травмы.
– «Кривбасс» шансы на то, чтобы финишировать выше третьего места, по сути, уже потерял…
– Да, но мне нравится игра этой команды, нравится дисциплина на футбольном поле, подбор исполнителей, понимание игры – именно за счет всего этого «Кривбасс» и занимает третье место. Думаю, перед началом чемпионата мало кто ожидал, что на финише турнира криворожская команда будет занимать эту позицию, – сказал Ребров.
Ребров также прокомментировал чемпионскую борьбу в УПЛ накануне решающего матча между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо».
Турнирная таблица УПЛ 2023/24
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|27
|21
|4
|2
|61 - 21
|67
|2
|Динамо Киев
|27
|20
|3
|4
|67 - 25
|63
|3
|Кривбасс
|27
|16
|6
|5
|47 - 26
|54
|4
|Днепр-1
|27
|13
|9
|5
|37 - 25
|48
|5
|Рух Львов
|27
|11
|12
|4
|41 - 29
|45
|6
|Полесье
|27
|12
|7
|8
|33 - 27
|43
|7
|ЛНЗ Черкассы
|27
|8
|8
|11
|25 - 32
|32
|8
|Заря
|27
|7
|10
|10
|27 - 33
|31
|9
|Ворскла
|27
|8
|6
|13
|25 - 41
|30
|10
|Колос К
|27
|6
|11
|10
|18 - 25
|29
|11
|Черноморец
|27
|9
|2
|16
|35 - 43
|29
|12
|Александрия
|27
|6
|9
|12
|24 - 36
|27
|13
|Оболонь
|27
|5
|10
|12
|17 - 35
|25
|14
|Верес
|27
|5
|8
|14
|26 - 42
|23
|15
|Металлист 1925
|27
|5
|7
|15
|28 - 49
|22
|16
|Минай
|27
|3
|10
|14
|21 - 43
|19
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