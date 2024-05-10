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  4. Ребров признался, какая команда УПЛ стала для него главным разочарованием
Украина. Премьер лига
10 мая 2024, 20:15 |
2982
0

Ребров признался, какая команда УПЛ стала для него главным разочарованием

Наставник сборной Украины прокомментировал выступления Кривбасса, Днепра-1 и Полесья

10 мая 2024, 20:15 |
2982
0
Ребров признался, какая команда УПЛ стала для него главным разочарованием
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, какая команда Украинской Премьер-лиги разочаровала его больше всех во втором круге чемпионата:

– Разочарование второго круга чемпионата Украины – это наверняка «Полесье» и «Днепр-1»? Что произошло с этими командами? Они оказались не готовы к столь длинной дистанции?

– Что касается «Полесья», то я согласен с экс-наставником этой команды Юрием Калитвинцевым, который однажды сказал, что его коллектив первому кругу перебрал очков. Так и было, если разобраться. А сейчас «Полесье» очки уже не подбирает. Это связано, опять же, с тем, что уровень команд в чемпионате выровнялся, и каждая из них в любой момент может не набрать тех очков, на которые она рассчитывала. Да, от «Полесья», наверное, ожидали очень многого, но команда столкнулась с очень крепкой конкуренцией. Не забывайте, что «Полесье» только в этом сезоне вышло в УПП. Сложно было ожидать от команды, что она сразу выйдет в еврокубки. Это возможно, но на это нужно время.

«Днепр-1», конечно, можно назвать разочарованием второго круга, но в этом случае сыграла свою роль та обстоятельство, что команда теперь обходится без ряда своих легионеров. На мой взгляд, сейчас у «Днепра-1» есть всего 12-13 игроков хорошего уровня, которые могут что-то противопоставить командам-лидерам. Плюс травмы.

– «Кривбасс» шансы на то, чтобы финишировать выше третьего места, по сути, уже потерял…

– Да, но мне нравится игра этой команды, нравится дисциплина на футбольном поле, подбор исполнителей, понимание игры – именно за счет всего этого «Кривбасс» и занимает третье место. Думаю, перед началом чемпионата мало кто ожидал, что на финише турнира криворожская команда будет занимать эту позицию, – сказал Ребров.

Ребров также прокомментировал чемпионскую борьбу в УПЛ накануне решающего матча между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо».

Турнирная таблица УПЛ 2023/24

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 27 21 4 2 61 - 21 67
2 Динамо Киев 27 20 3 4 67 - 25 63
3 Кривбасс 27 16 6 5 47 - 26 54
4 Днепр-1 27 13 9 5 37 - 25 48
5 Рух Львов 27 11 12 4 41 - 29 45
6 Полесье 27 12 7 8 33 - 27 43
7 ЛНЗ Черкассы 27 8 8 11 25 - 32 32
8 Заря 27 7 10 10 27 - 33 31
9 Ворскла 27 8 6 13 25 - 41 30
10 Колос К 27 6 11 10 18 - 25 29
11 Черноморец 27 9 2 16 35 - 43 29
12 Александрия 27 6 9 12 24 - 36 27
13 Оболонь 27 5 10 12 17 - 35 25
14 Верес 27 5 8 14 26 - 42 23
15 Металлист 1925 27 5 7 15 28 - 49 22
16 Минай 27 3 10 14 21 - 43 19
Полная таблица

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Сергей Ребров чемпионат Украины по футболу Днепр-1 Кривбасс Кривой Рог Полесье Житомир Украинская Премьер-лига
Даниил Агарков Источник: Динамо Киев от Шурика
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