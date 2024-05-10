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Украина. Премьер лига
10 мая 2024, 16:04 | Обновлено 10 мая 2024, 16:05
192
0

Сергей РЕБРОВ: «В борьбе за чемпионство в УПЛ еще ничего не решено»

Главный тренер сборной Украины прокомментировал чемпионскую борьбу в чемпионате Украины

10 мая 2024, 16:04 | Обновлено 10 мая 2024, 16:05
192
0
Сергей РЕБРОВ: «В борьбе за чемпионство в УПЛ еще ничего не решено»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал чемпионскую борьбу в чемпионате Украины накануне решающего матча между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо».

– Учитывая уровень игры «Шахтера», уровень игры «Динамо», учитывая дистанцию между командами в четыре очка, а также на то обстоятельство, что в чемпионате осталось сыграть всего три тура, интрига в борьбе за золотые медали еще есть?

– Да! Ведь есть еще матч между «Шахтером» и «Динамо». Уверен, что в борьбе за чемпионство еще ничего не решено. Все в руках «Динамо». Но если команда действительно хочет стать чемпионом, то надо обыгрывать «Шахтер». Поэтому интрига есть. Но определяющим в ней будет результат матча «горняков» с «бело-синими».

Матч «Шахтер» – «Динамо» состоится 11 мая в 18:00 по киевскому времени.

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Дмитро Вербинський Источник: Динамо Киев от Шурика
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