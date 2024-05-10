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10 мая 2024, 01:31 |
23
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 мая

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

10 мая 2024, 01:31 |
23
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 мая
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В пятницу, 10 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:30 Аугсбург – Штутгарт

Ggbet 3.94 – 4.36 – 1.88

21:45 Фрозиноне – Интер

Ggbet 5.23 – 4.45 – 1.67

22:00 Алавес – Жирона

Ggbet 3.78 – 3.72 – 2.08

КИБЕРСПОРТ

17:15 Астралис – Team Liquid

Ggbet 1.37 – 3.19

20:30 Team Vitality – FaZe Clan

Ggbet 1.74 – 2.11

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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