Другие новости10 мая 2024, 01:31 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 мая
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
10 мая 2024, 01:31 |
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В пятницу, 10 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
21:30 Аугсбург – Штутгарт
21:45 Фрозиноне – Интер
22:00 Алавес – Жирона
КИБЕРСПОРТ
17:15 Астралис – Team Liquid
20:30 Team Vitality – FaZe Clan
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