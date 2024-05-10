СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 мая

В пятницу, 10 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:30 Аугсбург – Штутгарт

3.94 – 4.36 – 1.88

21:45 Фрозиноне – Интер

5.23 – 4.45 – 1.67

22:00 Алавес – Жирона

3.78 – 3.72 – 2.08

КИБЕРСПОРТ

17:15 Астралис – Team Liquid

1.37 – 3.19

20:30 Team Vitality – FaZe Clan

1.74 – 2.11