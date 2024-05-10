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Чемпионат Англии
Фулхэм
11.05.2024 14:30 - : -
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
10 мая 2024, 11:07 |
38
0

Фулхэм – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 мая в 14:30 матч чемпионата Англии

10 мая 2024, 11:07 |
38
0
Фулхэм – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити

В субботу, 11 мая, состоится матч 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Фулхэм» и «Манчестер Сити».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Крейвен Коттедж».

Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Фулхэм – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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