11.05.2024 14:30 - : -
Англия10 мая 2024, 11:07 |
38
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Фулхэм – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 мая в 14:30 матч чемпионата Англии
10 мая 2024, 11:07 |
38
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В субботу, 11 мая, состоится матч 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Фулхэм» и «Манчестер Сити».
Прогноз поединка читайте в Telegram.
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Крейвен Коттедж».
Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Фулхэм – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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