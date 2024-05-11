Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Снова первые! Ман Сити разгромил Фулхэм и возглавил турнирную таблицу АПЛ
Чемпионат Англии
Фулхэм
11.05.2024 14:30 – FT 0 : 4
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
11 мая 2024, 16:36 | Обновлено 11 мая 2024, 16:49
369
0

Снова первые! Ман Сити разгромил Фулхэм и возглавил турнирную таблицу АПЛ

«Горожане» победили со счетом 4:0

11 мая 2024, 16:36 | Обновлено 11 мая 2024, 16:49
369
0
Снова первые! Ман Сити разгромил Фулхэм и возглавил турнирную таблицу АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Манчестер Сити

В субботу, 11 мая, состоялся матч 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Фулхэм» и «Манчестер Сити».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Крейвен Коттедж». «Горожане» победили со счетом 4:0.

Голы за гостей сегодня забивали Йошко Гвардиол (дубль), Фил Фоден и Хулиан Альварес.

После этой победы «Манчестер Сити» вышел на первое место в АПЛ, имея в активе 85 очков, «Арсенал», сыгравший такое же количество матчей, как и «горожане», имеют 83 пункта.

АПЛ. 37-й тур, 11 мая.

Фулхэм – Манчестер Сити – 0:4
Голы: Гвардиол, 13, 71, Фоден, 59, Альварес, 90+7 (пен).

Фулхэм: Лено, Кастань, Диоп, Басси, Робинсон, Перейра (Уилсон, 74), Пальинья, Виллиан (Траоре, 46), Декордова-Рид (Кэрни, 46), Ивоби, Родриго Муниз (Броя, 67).

Манчестер Сити: Эдерсон, Аканджи, Аке (Уокер, 22), Рубен Диаш, Гвардиол, Ковачич (Льюис, 82), де Брюйне (Доку, 75), Бернарду Силва, Родри, Фоден (Бобб, 82), Холанд (Альварес, 82).

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Манчестер Сити 36 26 7 3 91 - 33 85
2 Арсенал 36 26 5 5 88 - 28 83
3 Ливерпуль 36 23 9 4 81 - 38 78
4 Астон Вилла 36 20 7 9 73 - 53 67
5 Тоттенхэм 35 18 6 11 69 - 58 60
6 Ньюкасл 35 17 5 13 78 - 56 56
7 Челси 35 15 9 11 70 - 59 54
8 Манчестер Юнайтед 35 16 6 13 52 - 55 54
9 Вест Хэм 36 13 10 13 56 - 70 49
10 Борнмут 36 13 9 14 52 - 63 48
11 Брайтон 35 12 11 12 53 - 57 47
12 Вулверхэмптон 36 13 7 16 49 - 60 46
13 Фулхэм 37 12 8 17 51 - 59 44
14 Кристал Пэлас 36 11 10 15 49 - 57 43
15 Эвертон 36 12 9 15 38 - 49 37
16 Брентфорд 36 9 9 18 52 - 60 36
17 Ноттингем Форест 36 8 9 19 45 - 63 29
18 Лутон Таун 36 6 8 22 49 - 78 26
19 Бёрнли 36 5 9 22 39 - 74 24
20 Шеффилд Юнайтед 36 3 7 26 35 - 100 16
Полная таблица
По теме:
Забарный – в старте. Ярмолюк начнет матч Борнмут – Брентфорд в запасе
Фулхэм – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ноттингем Форест – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Йошко Гвардиол Фил Фоден Фулхэм чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Фулхэм - Манчестер Сити Хулиан Альварес
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 11 мая 2024, 15:35 348
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Поединок главных претендентов на золотые медали пройдет на «Арене Львов»

Мичел оценил ничейный матч Жироны, в котором украинцы отметились ассистами
Футбол | 11 мая 2024, 08:01 0
Мичел оценил ничейный матч Жироны, в котором украинцы отметились ассистами
Мичел оценил ничейный матч Жироны, в котором украинцы отметились ассистами

10 мая «красно-белые» упустили победу в поединке 35-го тура Ла Лиги против «Алавеса» (2:2)

Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Бокс | 11.05.2024, 08:47
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Ворскла – Минай – 2:3. Драма и три пенальти в компенсированное время. Обзор
Футбол | 11.05.2024, 16:40
Ворскла – Минай – 2:3. Драма и три пенальти в компенсированное время. Обзор
Ворскла – Минай – 2:3. Драма и три пенальти в компенсированное время. Обзор
Скандал на U-19: словесный конфликт или необоснованная агрессия?
Футбол | 11.05.2024, 15:01
Скандал на U-19: словесный конфликт или необоснованная агрессия?
Скандал на U-19: словесный конфликт или необоснованная агрессия?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кейн и банда. Топ-10 бомбардиров в истории, у которых 0 титулов за карьеру
Кейн и банда. Топ-10 бомбардиров в истории, у которых 0 титулов за карьеру
10.05.2024, 07:23 6
Футбол
Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей продлит контракт при одном условии
Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей продлит контракт при одном условии
09.05.2024, 18:45 26
Футбол
Парадокс имени Беллингема. Боруссии Д финансово выгоднее проиграть финал ЛЧ
Парадокс имени Беллингема. Боруссии Д финансово выгоднее проиграть финал ЛЧ
09.05.2024, 18:34 5
Футбол
ФОТО. Реакция Довбика на пропущенный гол Жироны на 90+9-й минуте
ФОТО. Реакция Довбика на пропущенный гол Жироны на 90+9-й минуте
11.05.2024, 07:01
Футбол
Украина – лидер. Турнирные таблицы ЧЕ по socca. Зафиксирован счет 18:0
Украина – лидер. Турнирные таблицы ЧЕ по socca. Зафиксирован счет 18:0
10.05.2024, 06:15
Другие виды
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
09.05.2024, 17:12 1
Хоккей
Известно, кто бесплатно в Украине покажет бой Ломаченко – Камбосос
Известно, кто бесплатно в Украине покажет бой Ломаченко – Камбосос
09.05.2024, 19:51 11
Бокс
Источник: Белик ударил 70-летнего Ищенко после игры Шахтер U19 – Динамо U19
Источник: Белик ударил 70-летнего Ищенко после игры Шахтер U19 – Динамо U19
10.05.2024, 22:37 45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем