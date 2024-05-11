Снова первые! Ман Сити разгромил Фулхэм и возглавил турнирную таблицу АПЛ

В субботу, 11 мая, состоялся матч 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Фулхэм» и «Манчестер Сити».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Крейвен Коттедж». «Горожане» победили со счетом 4:0.

Голы за гостей сегодня забивали Йошко Гвардиол (дубль), Фил Фоден и Хулиан Альварес.

После этой победы «Манчестер Сити» вышел на первое место в АПЛ, имея в активе 85 очков, «Арсенал», сыгравший такое же количество матчей, как и «горожане», имеют 83 пункта.

АПЛ. 37-й тур, 11 мая.

Фулхэм – Манчестер Сити – 0:4

Голы: Гвардиол, 13, 71, Фоден, 59, Альварес, 90+7 (пен).

Фулхэм: Лено, Кастань, Диоп, Басси, Робинсон, Перейра (Уилсон, 74), Пальинья, Виллиан (Траоре, 46), Декордова-Рид (Кэрни, 46), Ивоби, Родриго Муниз (Броя, 67).



Манчестер Сити: Эдерсон, Аканджи, Аке (Уокер, 22), Рубен Диаш, Гвардиол, Ковачич (Льюис, 82), де Брюйне (Доку, 75), Бернарду Силва, Родри, Фоден (Бобб, 82), Холанд (Альварес, 82).