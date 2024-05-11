Снова первые! Ман Сити разгромил Фулхэм и возглавил турнирную таблицу АПЛ
«Горожане» победили со счетом 4:0
В субботу, 11 мая, состоялся матч 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Фулхэм» и «Манчестер Сити».
Игра прошла в Лондоне на стадионе «Крейвен Коттедж». «Горожане» победили со счетом 4:0.
Голы за гостей сегодня забивали Йошко Гвардиол (дубль), Фил Фоден и Хулиан Альварес.
После этой победы «Манчестер Сити» вышел на первое место в АПЛ, имея в активе 85 очков, «Арсенал», сыгравший такое же количество матчей, как и «горожане», имеют 83 пункта.
АПЛ. 37-й тур, 11 мая.
Фулхэм – Манчестер Сити – 0:4
Голы: Гвардиол, 13, 71, Фоден, 59, Альварес, 90+7 (пен).
Фулхэм: Лено, Кастань, Диоп, Басси, Робинсон, Перейра (Уилсон, 74), Пальинья, Виллиан (Траоре, 46), Декордова-Рид (Кэрни, 46), Ивоби, Родриго Муниз (Броя, 67).
Манчестер Сити: Эдерсон, Аканджи, Аке (Уокер, 22), Рубен Диаш, Гвардиол, Ковачич (Льюис, 82), де Брюйне (Доку, 75), Бернарду Силва, Родри, Фоден (Бобб, 82), Холанд (Альварес, 82).
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Манчестер Сити
|36
|26
|7
|3
|91 - 33
|85
|2
|Арсенал
|36
|26
|5
|5
|88 - 28
|83
|3
|Ливерпуль
|36
|23
|9
|4
|81 - 38
|78
|4
|Астон Вилла
|36
|20
|7
|9
|73 - 53
|67
|5
|Тоттенхэм
|35
|18
|6
|11
|69 - 58
|60
|6
|Ньюкасл
|35
|17
|5
|13
|78 - 56
|56
|7
|Челси
|35
|15
|9
|11
|70 - 59
|54
|8
|Манчестер Юнайтед
|35
|16
|6
|13
|52 - 55
|54
|9
|Вест Хэм
|36
|13
|10
|13
|56 - 70
|49
|10
|Борнмут
|36
|13
|9
|14
|52 - 63
|48
|11
|Брайтон
|35
|12
|11
|12
|53 - 57
|47
|12
|Вулверхэмптон
|36
|13
|7
|16
|49 - 60
|46
|13
|Фулхэм
|37
|12
|8
|17
|51 - 59
|44
|14
|Кристал Пэлас
|36
|11
|10
|15
|49 - 57
|43
|15
|Эвертон
|36
|12
|9
|15
|38 - 49
|37
|16
|Брентфорд
|36
|9
|9
|18
|52 - 60
|36
|17
|Ноттингем Форест
|36
|8
|9
|19
|45 - 63
|29
|18
|Лутон Таун
|36
|6
|8
|22
|49 - 78
|26
|19
|Бёрнли
|36
|5
|9
|22
|39 - 74
|24
|20
|Шеффилд Юнайтед
|36
|3
|7
|26
|35 - 100
|16
90+7' 𝗩 𝗜 𝗖 𝗧 𝗢 𝗜 𝗥 𝗘— Manchester City (@ManCityFra) May 11, 2024
Notre équipe s'impose à Craven Cottage, à l'issue d'un match maitrisé de bout en bout 🫡👏
⚪️ 0-4 pic.twitter.com/oSsAw7KWwS
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