11 мая на «Крэйвен Коттедж» пройдет матч 37-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Фулхэм» встретится с «Манчестер Сити». Поединок начнется в 14:30 по киевскому времени.

Фулхэм

Команда проводит второй сезон кряду в АПЛ - и снова достаточно успешно. Прежде всего, коттеджеры отметились в Кубке Лиги, где впервые в истории дошли до полуфинала. И играли там не хуже Ливерпуля, будущего обладателя трофея, но пропустили на гол больше. В чемпионате результаты похуже, чем в прошлом цикле, после подъема из Чемпионшипа, но, главное, уже очень давно и спокойно обеспечивали прописку и на следующий розыгрыш. Хотя и сейчас неплохие игры бывают, такое впечатление, для настроения - 2:0 на поле Вест Хэма, 1:1 с Кристал Пэлас. Вот и с Брентфордом все закончилось тем, что пополнили снова копилку, пусть и единственным очком, закончив 0:0.

Манчестер Сити

Клуб очень обидно расстался со своей мечтой. Так уверенно проходить Лигу чемпионов, чтобы потом буквально напороться на мадридский Реал. И ведь оба раза англичане были лучше испанского гранда, но все их бессилие было воплощено в ужасный тычок Бернарду Силвы в руки Лунина в послематчевых пенальти. Явно переживая вылет как удар, гранд чуть в кубковом финале не проиграл. Но там повезло, и примечательно, что единственный гол в матче с бодро играющим Челси забил португалец. Теперь подопечные Гвардиолы мчатся к дублю. Ливерпуль отвалился в апреле, но есть еще упорный Арсенал, и нужно выиграть постоянно - это удавалось делать уверенно в крайних поединках. Вулверхэмптон и вовсе разгромили 5:1, как раз Эрлинг Холланд вернулся и сразу забил четырежды.

Статистика личных встреч

Дачники в последний раз брали хотя бы ничью в 2011-м году. С тех пор было полтора десятка побед горожан, в том числе 5:1 в сентябре в Манчестере.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в то, что Марку Силва сумеет поставить подножку Гвардиоле. Пеп прекрасно понимает, что нельзя допускать осечки - ставим на то, что его подопечные выиграют при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,666).