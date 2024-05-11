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Чемпионат Англии
Фулхэм
11.05.2024 14:30 - : -
Манчестер Сити
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Англия
11 мая 2024, 06:37 |
112
0

Фулхэм – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 11 мая в 14:30 по Киеву

11 мая 2024, 06:37 |
112
0
Фулхэм – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

11 мая на «Крэйвен Коттедж» пройдет матч 37-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Фулхэм» встретится с «Манчестер Сити». Поединок начнется в 14:30 по киевскому времени.

Фулхэм

Команда проводит второй сезон кряду в АПЛ - и снова достаточно успешно. Прежде всего, коттеджеры отметились в Кубке Лиги, где впервые в истории дошли до полуфинала. И играли там не хуже Ливерпуля, будущего обладателя трофея, но пропустили на гол больше. В чемпионате результаты похуже, чем в прошлом цикле, после подъема из Чемпионшипа, но, главное, уже очень давно и спокойно обеспечивали прописку и на следующий розыгрыш. Хотя и сейчас неплохие игры бывают, такое впечатление, для настроения - 2:0 на поле Вест Хэма, 1:1 с Кристал Пэлас. Вот и с Брентфордом все закончилось тем, что пополнили снова копилку, пусть и единственным очком, закончив 0:0.

Манчестер Сити

Клуб очень обидно расстался со своей мечтой. Так уверенно проходить Лигу чемпионов, чтобы потом буквально напороться на мадридский Реал. И ведь оба раза англичане были лучше испанского гранда, но все их бессилие было воплощено в ужасный тычок Бернарду Силвы в руки Лунина в послематчевых пенальти. Явно переживая вылет как удар, гранд чуть в кубковом финале не проиграл. Но там повезло, и примечательно, что единственный гол в матче с бодро играющим Челси забил португалец. Теперь подопечные Гвардиолы мчатся к дублю. Ливерпуль отвалился в апреле, но есть еще упорный Арсенал, и нужно выиграть постоянно - это удавалось делать уверенно в крайних поединках. Вулверхэмптон и вовсе разгромили 5:1, как раз Эрлинг Холланд вернулся и сразу забил четырежды.

Статистика личных встреч

Дачники в последний раз брали хотя бы ничью в 2011-м году. С тех пор было полтора десятка побед горожан, в том числе 5:1 в сентябре в Манчестере.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в то, что Марку Силва сумеет поставить подножку Гвардиоле. Пеп прекрасно понимает, что нельзя допускать осечки - ставим на то, что его подопечные выиграют при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,666).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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