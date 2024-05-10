10 мая проходит матч 35-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Алавес» и «Жирона».

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Поединок проходит на стадионе «Мендисорроса» в Витории-Гастейс (административный центр провинции Алава и автономной области Страна Басков).

Украинский футболисты «красно-белых» Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли в стартовом составе.

❗️ ВИДЕО. Цыганков отметился ассистом с углового на 5-й минуте матча Жироны

Уже на 5-й минуте встрече счет открыл Эрик Гарсия.

Голевой пас на защитника жиронцев отдал Цыганков с углового. Для Виктора это 5-я голевая передача в чемпионате Испании 2023/24.

ВИДЕО. Цыганков отметился ассистом с углового на 5-й минуте матча Жироны