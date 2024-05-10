ВИДЕО. Обманул оборону. Довбик отдал ассист пяткой в матче Алавес – Жирона
После первого тайма жиронцы побеждают со счетом 2:1, 2-й гол забил Янхель Эррера
10 мая проходит матч 35-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Алавес» и «Жирона».
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Поединок проходит на стадионе «Мендисорроса» в Витории-Гастейс (административный центр провинции Алава и автономной области Страна Басков).
Украинский футболисты «красно-белых» Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли в стартовом составе.
❗️ ВИДЕО. Обманул оборону. Довбик отдал ассист пяткой в матче Алавес – Жирона
На 44-й минуте поединка гости вышли вперед благодаря голу Янхеля Эрреры.
Асисст на него отдал украинский форвард Артем Довбик. Украинец выкатил мяч на Эрреру пяткой. Защитники «Алавеса» готовились к удару Довбика, однако Артем обманул оборону соперников.
Для Довбика это 7-й ассист в чемпионате Испании 2023/24.
В этом поединке голевой передачей отметился и Виктор Цыганков на старте поединка, который точно навесил с углового на Эрика Гарсию.
ВИДЕО. Обманул оборону. Довбик отдал ассист пяткой в матче Алавес – Жирона
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