10 мая проходит матч 35-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Алавес» и «Жирона».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе «Мендисорроса» в Витории-Гастейс (административный центр провинции Алава и автономной области Страна Басков).

Украинский футболисты «красно-белых» Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли в стартовом составе.

❗️ ВИДЕО. Обманул оборону. Довбик отдал ассист пяткой в матче Алавес – Жирона

На 44-й минуте поединка гости вышли вперед благодаря голу Янхеля Эрреры.

Асисст на него отдал украинский форвард Артем Довбик. Украинец выкатил мяч на Эрреру пяткой. Защитники «Алавеса» готовились к удару Довбика, однако Артем обманул оборону соперников.

Для Довбика это 7-й ассист в чемпионате Испании 2023/24.

В этом поединке голевой передачей отметился и Виктор Цыганков на старте поединка, который точно навесил с углового на Эрика Гарсию.

ВИДЕО. Обманул оборону. Довбик отдал ассист пяткой в матче Алавес – Жирона