Холанд оценил слухи об уходе из Ман Сити и переходе в Реал

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд дал понять, что после нынешнего сезона не собирается уходить из команды, несмотря на интерес других клубов, в том числе «Реала».

«Я продолжаю развиваться и становлюсь все лучше и лучше. И нахожусь в идеальном для себя месте, у меня есть тренер Хосеп Гвардиола, который руководит мной. Когда ты работаешь с Гвардиолой, то нужно вникать во многие тактические установки».

«Но я счастлив, мне хорошо в этой команде», — сказал Холанд.

В нынешнем сезоне форвард забил 36 голов и сделал 6 результативных передач. Ранее сообщалось, что мадридский клуб летом хочет подписать не только Килиана Мбаппе, но и Холанда.