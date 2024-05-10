Холанд оценил слухи об уходе из Ман Сити и переходе в Реал
Игрок никуда уходить не собирается
Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд дал понять, что после нынешнего сезона не собирается уходить из команды, несмотря на интерес других клубов, в том числе «Реала».
«Я продолжаю развиваться и становлюсь все лучше и лучше. И нахожусь в идеальном для себя месте, у меня есть тренер Хосеп Гвардиола, который руководит мной. Когда ты работаешь с Гвардиолой, то нужно вникать во многие тактические установки».
«Но я счастлив, мне хорошо в этой команде», — сказал Холанд.
В нынешнем сезоне форвард забил 36 голов и сделал 6 результативных передач. Ранее сообщалось, что мадридский клуб летом хочет подписать не только Килиана Мбаппе, но и Холанда.
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