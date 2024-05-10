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  4. Холанд оценил слухи об уходе из Ман Сити и переходе в Реал
Англия
10 мая 2024, 20:58 |
605
0

Холанд оценил слухи об уходе из Ман Сити и переходе в Реал

Игрок никуда уходить не собирается

10 мая 2024, 20:58 |
605
0
Холанд оценил слухи об уходе из Ман Сити и переходе в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд дал понять, что после нынешнего сезона не собирается уходить из команды, несмотря на интерес других клубов, в том числе «Реала».

«Я продолжаю развиваться и становлюсь все лучше и лучше. И нахожусь в идеальном для себя месте, у меня есть тренер Хосеп Гвардиола, который руководит мной. Когда ты работаешь с Гвардиолой, то нужно вникать во многие тактические установки».

«Но я счастлив, мне хорошо в этой команде», — сказал Холанд.

В нынешнем сезоне форвард забил 36 голов и сделал 6 результативных передач. Ранее сообщалось, что мадридский клуб летом хочет подписать не только Килиана Мбаппе, но и Холанда.

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Эрлинг Холанд Манчестер Сити Реал Мадрид трансферы трансферы АПЛ чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: The Guardian
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