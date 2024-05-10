Динамо обыграло Шахтер в юношеском классическом

В пятницу, 10 мая 2024 года, состоялся матч 28-го тура чемпионата Украины U-19 между юношескими командами донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо». Победу со счетом 2:1 одержали гости.

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Киевлянам удалось выйти вперед лишь в компенсированное к первому тайму время – тогда голом отметился Андрей Маткевич. На 58-й минуте преимущество «бело-синих» удвоил Назар Балаба.

«Горняки» пытались отыграться, но им удалось забить лишь один мяч. Гол престижа на счету защитника Николая Огаркова.

Благодаря этой победе «Динамо» (67 очков) опередило «Шахтер» (65 очков) в турнирной таблице. До завершения чемпионата осталось 2 тура.

Чемпионат Украины U-19. 28-й тур. 10 мая

Шахтер U-19 – Динамо U-19 – 1:2

Голы: Огарков, 62 – Маткевич, 45+2, Балаба, 58