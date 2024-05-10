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Молодежные турниры
10 мая 2024, 13:35 |
2047
15

Динамо обыграло Шахтер в юношеском классическом

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу киевлян

10 мая 2024, 13:35 |
2047
15
Динамо обыграло Шахтер в юношеском классическом
ФК Динамо Киев

В пятницу, 10 мая 2024 года, состоялся матч 28-го тура чемпионата Украины U-19 между юношескими командами донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо». Победу со счетом 2:1 одержали гости.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Киевлянам удалось выйти вперед лишь в компенсированное к первому тайму время – тогда голом отметился Андрей Маткевич. На 58-й минуте преимущество «бело-синих» удвоил Назар Балаба.

«Горняки» пытались отыграться, но им удалось забить лишь один мяч. Гол престижа на счету защитника Николая Огаркова.

Благодаря этой победе «Динамо» (67 очков) опередило «Шахтер» (65 очков) в турнирной таблице. До завершения чемпионата осталось 2 тура.

Чемпионат Украины U-19. 28-й тур. 10 мая

Шахтер U-19 – Динамо U-19 – 1:2
Голы: Огарков, 62 – Маткевич, 45+2, Балаба, 58

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Динамо Киев Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Шахтер - Динамо Киев Динамо Киев U-19 чемпионат Украины по футболу U-19 Назар Балаба Николай Огарков
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Комментарии 15
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Gargantua
приятно, что опять победили и соперника и судью. 
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+4
IRON
Як не старався арбітр, але так і не зміг нічого придумати для шахтйора )) не отримає надбавку до зарплати
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+4
Умник
Лучшая академия страны подтвердила делом.
Из этой команды 4 человека имеют опыт упл.
Из команды Шахтера таких ребят нет.
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+4
Показать Скрыть 2 ответа
FunnyCat_____
Таблица имеет правильный вид!
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+4
ViAn
Так, скандування орківською - таки показник. Молоді хлопці академії шахти... 
Матч був важким, рівним. Динамо використало свої моменти. У шахти не вийшло. Напевно Динамо більше хотіло виграти. Тепер важливо не втрачати очок. Хоча і у шахти попереду гра із Дніпро 1.
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+3
DK1961
Дау нецкие гнилые крысы после матча в злобе начали кидать в динамовцев бутылки из-за поля. Дерьмо оно и есть дерьмо
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
IRON
заряди вболівальників шахтаря в трансляції звучали як "са-вє-цкій шахтйор" ))) 
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+2
Pavel_i_CO
Днонєтскоє бидло на трибунах показало себе у всій красі. Лугандони немиті
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+2
sania
Суддя тварина, дав другу жовту гравцю, який навіть не порушував. Але хлопці молодці, дотисли навіть в меншості.
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+1
OtsoCity
Нічого, завтра також будуть святкувати, але не лайно суркисів (динамо)
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-1
_Per4ecter_
Суддя зіпсував потенційно нічийну гру.
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-5
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