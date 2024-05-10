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Украина. Премьер лига
10 мая 2024, 10:39 | Обновлено 10 мая 2024, 11:14
1401
0

Сабо рассказал, за кого будет болеть в матче Шахтер – Динамо

Бывший тренер «бело-синих» поддерживает Александра Шовковского

10 мая 2024, 10:39 | Обновлено 10 мая 2024, 11:14
1401
0
Сабо рассказал, за кого будет болеть в матче Шахтер – Динамо
Йожеф Сабо

Бывший тренер главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо оценил силы своей бывшей команды и донецкого «Шахтера» накануне очной встречи украинских грандов.

– Обе команды набрали хороший ход под конец сезона. Очень неплохо зарекомендовал себя Шовковский, я за него болею, он молодец, у него все получается. Но у «Шахтера» состав все же сильнее, у киевлян очень много молодежи. Особенно в центре защиты и они совершают ошибки. Однако в это тяжелое время обе команды показывают хороший футбол.

– Что в первую очередь сумел изменить Шовковский, возглавив команду?
– Я не могу критиковать Луческу, но мне кажется, что в последнее время, когда он был, ему все было как-то безразлично – победит или проиграет. Это мое мнение, учитывая то, что я видел по игре. Не было необходимой дисциплины. А у Шовковского хорошая игровая дисциплина, за счет ее они много побеждают.

– Кого-то из игроков «Динамо» можете отметить персонально?
– Я слежу за Бражко, у него есть все данные, чтобы стать великим футболистом. Имеет хороший отбор как для опорника, видение поля, качественный пас, отличный удар, хорошо страхует. Это тот игрок, который надолго не задержится в «Динамо».

– А в «Шахтере» кто-то заслужил награду под конец сезона?
– Мне кажется, они все как бы одинаковые, особенно в средней линии. Судаков или другие не выделяются.

– Что станет ключевым фактором для победы?
– Всегда игру делает средняя линия: хороший отбор, атака или контратака, розыгрыш мяча. Но все же вопрос, какой будет тактика команд на эту игру. «Шахтер» устроит и ничья, а вот «Динамо» нужно исключительно побеждать, но рисковать против «Шахтера» они вряд ли будут.

Матч «Шахтер» – «Динамо» состоится 11 мая в 18:00 по киевскому времени.

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Дмитро Вербинський Источник: УПЛ-ТВ
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