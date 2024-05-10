Тренер Шахтера U-19 оценил поражение от Динамо: «Во всем их переиграли»

«Шахтер» U-19 в матче юношеского чемпионата Украины проиграл «Динамо» U-19 со счетом 1:2 и пропустил киевлян на первое место в таблице с перевесом в два очка.

Тренер «Шахтера» U-19 Алексей Белик оценил неудачу команды.

«В целом, доволен всем, кроме результата, но так происходит, когда постоянно находишься на мяче и фактически не даешь сопернику почти ничего не создать, а он при первой возможности реализует момент. «Динамо» U19 тем и славится, что может потерпеть, играя низким блоком, а затем организовать контратаку. Да, кто-то может сказать, что, опираясь на турнирную таблицу, мы должны были играть низким блоком и контратаковать, но это не наш стиль. Несмотря на тренеров или игроков, Академия «Шахтера» всегда будет воспитывать ярких индивидуальных личностей, которые будут приносить результат».

«У нас были травмированы Лацабидзе, Удод и Дрозд, являющиеся основными игроками линии обороны, на их позициях играли молодые Шелекета и Костюк, и они отлично справились со своей задачей и закрыли лучшего бомбардира юношеского чемпионата. Я полностью доволен игрой, и тем обиднее, наверное, поражение. Мы обыграли соперника практически во всем, играли в наш футбол, контролировали мяч, пытались создавать голевые моменты. Да, много шансов не создали, но были варианты, когда били со средней дистанции, замыкали фланговые передачи и попали в штангу. На самом деле, не хватало качества в завершающей фазе атаки и предголевой передачи, но так бывает, и даже у сильнейших команд мира также иногда возникают проблемы, когда соперник быстро перестраивается в обороне и играет низким блоком».

«Горжусь тем, как играла команда, и считаю, что футболисты выложились на максимум, не хватило только забитого мяча, чтобы получить положительный результат. Также хочу поблагодарить игроков Академии «Шахтера» всех возрастов и болельщиков, которые пришли поддержать нас на стадион. Это очень мотивировало команду», – сказал Белик.