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Украина. Премьер лига
10 мая 2024, 14:04 | Обновлено 10 мая 2024, 14:05
1382
1

Ребров рассказал, в чем секрет Динамо Шовковского

Главный тренер сборной Украины похвалил своего визави

10 мая 2024, 14:04 | Обновлено 10 мая 2024, 14:05
1382
1
Ребров рассказал, в чем секрет Динамо Шовковского
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Сергей Ребров рассказал, в чем секрет впечатляющих результатов киевского «Динамо» под руководством Александра Шовковского.

– «Динамо» при Шовковском значительно прибавило и по игре, и по результатам. В чем секрет?

– Я видел много тренировок «Динамо». И хорошо знаю Шовковского – он максималист и очень много работает. При этом для любой команды очень важна уверенность в своих силах. Во второй части чемпионата лишь первая игра с «Вересом» (1:1), где динамовцы упустили победу на последних минутах, стоит особняком, а в остальных поединках всегда можно было увидеть, что команда знала, за счет чего она хотела играть. Я вижу уверенность в этом «Динамо», вижу прогресс команды и вижу, что ее игроки получают удовольствие от игры. Это очень важно, и это всегда дает результат.

– Если говорить о тактическом рисунке игры «Динамо», то в чем прежде всего произошли изменения после того, как с командой начал работать Шовковский?

– Таких уж больших изменений я не вижу. Важно, что футболисты понимают свои позиции в построении игры команды. И также многое решает тренировочный процесс. При этом для уверенности команды очень важно, чтобы был результат, а он во второй части чемпионата у «Динамо» есть. Команда побеждает, выглядит уверенно, ее футболисты, повторюсь, получают удовольствие от игры. Вот главные изменения.

Кроме того, хороший ход набрали Буяльский и Шапаренко. Ярмоленко забивает почти в каждом матче. Это футболисты, которые могут решить не только судьбу эпизода, а даже судьбу игры. Они сейчас очень важны для «Динамо». Команда на данном этапе нашла свой сильнейший состав и сама выглядит очень сильно. Поэтому я не сомневаюсь, что матч «Шахтер» – «Динамо» в следующем туре чемпионата будет очень интересным.

Ранее Сергей Ребров рассказал, когда станет известна заявка Украины для участия на Евро-2024.

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Александр Шовковский Динамо Киев Сергей Ребров Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Динамо Киев от Шурика
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Комментарии 1
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Gargantua
да, Шовковский как тренер дал маху только в игре с Вересом.
упустил момент, когда нужно было встряхнуть команду, перестроить. сделал ставку на оборону без контригры и поплатился.
во всех остальных играх тренерская рука очень чувствовалась, команда наконец научилась выгрызать результат на характере, у Александрии и Днепра выиграли в меньшинстве.
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