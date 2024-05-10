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Испания
10 мая 2024, 12:55 | Обновлено 10 мая 2024, 12:56
1212
0

Артем ДОВБИК: «Все говорили, что я уже свое назабивал»

Украинский нападающий «Жироны» рассказал о борьбе за трофей Пичичи

10 мая 2024, 12:55 | Обновлено 10 мая 2024, 12:56
1212
0
Артем ДОВБИК: «Все говорили, что я уже свое назабивал»
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский нападающий каталонской «Жироны» Артем Довбик рассказал о борьбе за трофей Пичичи – награду, которую вручают лучшему бомбардиру сезона в чемпионате Испании:

«Четыре тура еще осталось. Все возможно. Но не надо об этом думать, потому что может сработать против тебя. Будешь думать о голах, то не будет оно идти.

У меня уже такой опыт был. Где-то матчей семь я не забивал и все говорили, что все, он уже свое назабивал. Я знаю, что если работать, то на футбольном поле получишь свою награду. Тогда будет все идти легко.

Главное подготовиться к игре и быть физически здоровым. Все так быстро меняется. Беллингем, Левандовский и Серлот – это основные конкуренты. Расслабляться не нужно».

На счету Артема Довбыка в этом сезоне Ла Лиги 20 голов и 6 голевых передач. Он продолжает лидировать в списке голеодоров Примеры.

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Трофей Пичичи Жирона Артем Довбик Ла Лига чемпионат Испании по футболу Джуд Беллингем Роберт Левандовски Александер Серлот
Дмитро Вербинський Источник: ВЗбирна
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