Артем ДОВБИК: «Все говорили, что я уже свое назабивал»
Украинский нападающий «Жироны» рассказал о борьбе за трофей Пичичи
Украинский нападающий каталонской «Жироны» Артем Довбик рассказал о борьбе за трофей Пичичи – награду, которую вручают лучшему бомбардиру сезона в чемпионате Испании:
«Четыре тура еще осталось. Все возможно. Но не надо об этом думать, потому что может сработать против тебя. Будешь думать о голах, то не будет оно идти.
У меня уже такой опыт был. Где-то матчей семь я не забивал и все говорили, что все, он уже свое назабивал. Я знаю, что если работать, то на футбольном поле получишь свою награду. Тогда будет все идти легко.
Главное подготовиться к игре и быть физически здоровым. Все так быстро меняется. Беллингем, Левандовский и Серлот – это основные конкуренты. Расслабляться не нужно».
На счету Артема Довбыка в этом сезоне Ла Лиги 20 голов и 6 голевых передач. Он продолжает лидировать в списке голеодоров Примеры.
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