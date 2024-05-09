Калинина / Ястремская – Александрова / Сизикова. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда на турнире в Риме
9 мая украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская начнут выступления на турнире WTA 1000 в Риме (Италия) в парном разряде.
В матче первого раунда украинки сыграют против тандема Екатерина Александрова / Яна Сизикова. Встреча состоится 5-м запуском на корте №3 после матча Кырстя – Фругвиртова. Ориентировочное время начала поединка – 22:10 по Киеву.
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Далее по сетке победительницы встречи Кэролайн Доулхайд / Дезире Кравчик – Слоан Стивенс / Маркета Вондроушова.
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