Калинина / Ястремская – Александрова / Сизикова. LIVE трансляция

9 мая украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская начнут выступления на турнире WTA 1000 в Риме (Италия) в парном разряде.

В матче первого раунда украинки сыграют против тандема Екатерина Александрова / Яна Сизикова. Встреча состоится 5-м запуском на корте №3 после матча Кырстя – Фругвиртова. Ориентировочное время начала поединка – 22:10 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы встречи Кэролайн Доулхайд / Дезире Кравчик – Слоан Стивенс / Маркета Вондроушова.

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