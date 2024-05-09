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WTA
09 мая 2024, 22:13 | Обновлено 09 мая 2024, 22:14
1129
1

Калинина / Ястремская – Александрова / Сизикова. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда на турнире в Риме

09 мая 2024, 22:13 | Обновлено 09 мая 2024, 22:14
1129
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Калинина / Ястремская – Александрова / Сизикова. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

9 мая украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская начнут выступления на турнире WTA 1000 в Риме (Италия) в парном разряде.

В матче первого раунда украинки сыграют против тандема Екатерина Александрова / Яна Сизикова. Встреча состоится 5-м запуском на корте №3 после матча Кырстя – Фругвиртова. Ориентировочное время начала поединка – 22:10 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы встречи Кэролайн Доулхайд / Дезире Кравчик – Слоан Стивенс / Маркета Вондроушова.

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Ангелина Калинина Даяна Ястремская смотреть онлайн WTA Рим Екатерина Александрова Яна Сизикова
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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