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  4. Элина Свитолина – Сара Эррани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
10 мая 2024, 13:32 |
709
0

Элина Свитолина – Сара Эррани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Риме

10 мая 2024, 13:32 |
709
0
Элина Свитолина – Сара Эррани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

10 мая украинская теннисистка Элина Свитолина (№19 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Риме (Италия).

В матче второго раунда украинка сыграет проти 37-летней итальянки Сары Эррани (№93 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на корте имени Николы Пьетранджели после матча Зверев – Вукич. Ориентировочное время начала поединка – 17:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча теннисисток, украинка пока не выигрывала.

В следующем раунде победительница встречи сразится с Кларой Таусон (№78 WTA) или Анной Калинской (№26 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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