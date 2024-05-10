Элина Свитолина – Сара Эррани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 мая украинская теннисистка Элина Свитолина (№19 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Риме (Италия).

В матче второго раунда украинка сыграет проти 37-летней итальянки Сары Эррани (№93 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на корте имени Николы Пьетранджели после матча Зверев – Вукич. Ориентировочное время начала поединка – 17:00 по Киеву.

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Это будет 3-я встреча теннисисток, украинка пока не выигрывала.

В следующем раунде победительница встречи сразится с Кларой Таусон (№78 WTA) или Анной Калинской (№26 WTA).

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