Элина Свитолина – Сара Эррани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Риме
10 мая украинская теннисистка Элина Свитолина (№19 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Риме (Италия).
В матче второго раунда украинка сыграет проти 37-летней итальянки Сары Эррани (№93 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на корте имени Николы Пьетранджели после матча Зверев – Вукич. Ориентировочное время начала поединка – 17:00 по Киеву.
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Это будет 3-я встреча теннисисток, украинка пока не выигрывала.
В следующем раунде победительница встречи сразится с Кларой Таусон (№78 WTA) или Анной Калинской (№26 WTA).
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