Лига Европы07 мая 2024, 12:43 | Обновлено 07 мая 2024, 13:05
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Аталанта – Марсель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 мая в 22:00 ответный матч 1/2 финала Лиги Европы
07 мая 2024, 12:43 | Обновлено 07 мая 2024, 13:05
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В четверг, 9 мая, в 22:00 в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы сыграют «Аталанта» и «Марсель».
Команды встречаются в Бергамо на стадионе «Джевисс».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
2 мая в первом поединке в Марселе соперники разошлись миром 1:1.
Видеотрансляцию матча «Аталанта» – «Марсель» проводит видеосервис MEGOGO.
Аталанта – Марсель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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