Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аталанта – Марсель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Европы
Аталанта
09.05.2024 22:00 2-й матч. Результат первого матча 1:1 - : -
Марсель
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
07 мая 2024, 12:43 | Обновлено 07 мая 2024, 13:05
12
0

Аталанта – Марсель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 мая в 22:00 ответный матч 1/2 финала Лиги Европы

07 мая 2024, 12:43 | Обновлено 07 мая 2024, 13:05
12
0
Аталанта – Марсель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 9 мая, в 22:00 в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы сыграют «Аталанта» и «Марсель».

Команды встречаются в Бергамо на стадионе «Джевисс».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

2 мая в первом поединке в Марселе соперники разошлись миром 1:1.

Видеотрансляцию матча «Аталанта» – «Марсель» проводит видеосервис MEGOGO.

Аталанта – Марсель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Украинский арбитр получил назначение на полуфинальный матч Лиги Европы
Где смотреть онлайн полуфинал Лиги Европы Байер – Рома
Байер – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
смотреть онлайн Аталанта Марсель Лига Европы
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кто лучший коуч? Обнародован рейтинг топ-50 лучших главных тренеров мира
Футбол | 07 мая 2024, 10:25 0
Кто лучший коуч? Обнародован рейтинг топ-50 лучших главных тренеров мира
Кто лучший коуч? Обнародован рейтинг топ-50 лучших главных тренеров мира

По версии FourFourTwo, лучшим наставником является Жузеп Гвардиола («Ман Сити»)

Федорчук назвал клуб, который может возглавить Максимов
Футбол | 06 мая 2024, 12:08 6
Федорчук назвал клуб, который может возглавить Максимов
Федорчук назвал клуб, который может возглавить Максимов

Известный тренер считает, что коуч рассчитывает получить работу в «Полесье»

Свитолина назвала топ-3 блюда, которых ей не хватает за границей
Теннис | 06.05.2024, 15:15
Свитолина назвала топ-3 блюда, которых ей не хватает за границей
Свитолина назвала топ-3 блюда, которых ей не хватает за границей
Леоненко заявил, что Довбик – не топ-форвард, и пояснил почему
Футбол | 07.05.2024, 09:47
Леоненко заявил, что Довбик – не топ-форвард, и пояснил почему
Леоненко заявил, что Довбик – не топ-форвард, и пояснил почему
Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Хоккей | 06.05.2024, 14:00
Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. «Ты д****овый Ярмоленко». Мудрик услышал обидную кричалку от фанов
ВИДЕО. «Ты д****овый Ярмоленко». Мудрик услышал обидную кричалку от фанов
05.05.2024, 19:43 17
Футбол
Как прокинули Италию. Определены две команды, которые вышли в элиту ЧМ
Как прокинули Италию. Определены две команды, которые вышли в элиту ЧМ
05.05.2024, 08:55 5
Хоккей
Стало известно, что кричал президент Барселоны после поражения от Жироны
Стало известно, что кричал президент Барселоны после поражения от Жироны
05.05.2024, 08:51 10
Футбол
Гвоздик рассказал, почему многие украинцы больше не любят Ломаченко
Гвоздик рассказал, почему многие украинцы больше не любят Ломаченко
06.05.2024, 14:13 5
Бокс
УАФ вынесла наказание защитнику Динамо перед матчем с Шахтером
УАФ вынесла наказание защитнику Динамо перед матчем с Шахтером
06.05.2024, 18:53 10
Футбол
IBF лишит своего титула победителя боя Усик – Фьюри. Стала известна причина
IBF лишит своего титула победителя боя Усик – Фьюри. Стала известна причина
06.05.2024, 20:36 8
Бокс
20 лет такого не было. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко
20 лет такого не было. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко
05.05.2024, 12:15 31
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Какая ситуация перед Класико между Шахтером и Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Какая ситуация перед Класико между Шахтером и Динамо
06.05.2024, 06:30 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем