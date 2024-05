Все решится в Бергамо. Аталанта и Марсель расписали ничью во Франции

Первый матч полуфинального противостояния Лиги Европы между «Марселем» и «Аталантой» проходил во Франции, на легендарном «Велодроме». Сумасшедшая поддержка домашних трибун не помогла команде Жана-Луи Гассе создать запас перед ответной игрой. Команды обменялись голами в первые 20 минут матча – ничья 1:1.

Лига Европы. Полуфинал. Первый матч

Марсель – Аталанта – 1:1

Голы: Мбемба 20 – Скамакка 11

«Марсель»: Лопес – Клосс (Мерлен, 65), Мбемба, Мурильо (Унаи, 72), Балерди, Энрике – Кондогбиа, Верету, Харит (Ндиай, 72) – Сарр (Мумбанья, 65), Обамеянг

«Аталанта»: Муссо – Дзаппакоста (Хатебур, 84), Скальвини, Джимсити, Колашинац (Пашалич, 17), Руджери – де Рон, Эдерсон – Копмейнерс, де Кетеларе (Миранчук, 84) – Скамакка (Лукман, 59)

Судьба двухматчевого противостояния двух бывших команд Руслана Малиновского решится в следующий четверг, 9 мая в Бергамо.

