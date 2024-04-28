Рома – Байер, Марсель – Аталанта. Полуфиналы ЛЕ. Смотреть онлайн. LIVE

В четверг, 2 мая, состоятся первые поединки 1/2 финала Лиги Европы, в которых римская «Рома» будет принимать леверкузенский «Байер», а французский «Марсель» сыграет против итальянской «Атланты».

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ответные матчи команды сыграют 9 мая.

Рома – Байер. Смотреть онлайн. LIVE

Марсель – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE