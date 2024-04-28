Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома – Байер, Марсель – Аталанта. Полуфиналы ЛЕ. Смотреть онлайн. LIVE
Лига Европы
Марсель
02.05.2024 22:00 - : -
Аталанта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
28 апреля 2024, 15:16 |
34
0

Рома – Байер, Марсель – Аталанта. Полуфиналы ЛЕ. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 2 мая в 22:00 полуфинальные поединки Лиги Европы

28 апреля 2024, 15:16 |
34
0
Рома – Байер, Марсель – Аталанта. Полуфиналы ЛЕ. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Байер

В четверг, 2 мая, состоятся первые поединки 1/2 финала Лиги Европы, в которых римская «Рома» будет принимать леверкузенский «Байер», а французский «Марсель» сыграет против итальянской «Атланты».

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ответные матчи команды сыграют 9 мая.

Рома – Байер. Смотреть онлайн. LIVE

Марсель – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE

По теме:
Заря впервые c сезона 2013/14 не сыграет в еврокубках
Наполи – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Как они это делают? Байер в матче-триллере спасся на 90+7 минуте
Байер Рома Рим Аталанта Марсель смотреть онлайн Лига Европы
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Сборная Украины стартовала с разгромной победы
Хоккей | 27 апреля 2024, 21:52 21
ЧМ по хоккею. Сборная Украины стартовала с разгромной победы
ЧМ по хоккею. Сборная Украины стартовала с разгромной победы

Украина спокойно обыграла Эстонию

Миколенко рассказал о нефутбольном хобби. Оно не нравится его жене
Футбол | 28 апреля 2024, 13:46 0
Миколенко рассказал о нефутбольном хобби. Оно не нравится его жене
Миколенко рассказал о нефутбольном хобби. Оно не нравится его жене

Украинский защитник «Эвертона» играет в компьютерные игры вместо рыбалки

Слот будет тренировать Ливерпуль? Что об этом известно прямо сейчас
Футбол | 28.04.2024, 09:06
Слот будет тренировать Ливерпуль? Что об этом известно прямо сейчас
Слот будет тренировать Ливерпуль? Что об этом известно прямо сейчас
Слезы Бондаренко, девятый гол Сикана. Шахтер победил ЛНЗ
Футбол | 27.04.2024, 17:25
Слезы Бондаренко, девятый гол Сикана. Шахтер победил ЛНЗ
Слезы Бондаренко, девятый гол Сикана. Шахтер победил ЛНЗ
У кого 8.3? Стала известна оценка Мудрика за камбэк в матче с Астон Виллой
Футбол | 28.04.2024, 00:55
У кого 8.3? Стала известна оценка Мудрика за камбэк в матче с Астон Виллой
У кого 8.3? Стала известна оценка Мудрика за камбэк в матче с Астон Виллой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин с агентом разозлились на Анчелотти. Стали известны причины
Лунин с агентом разозлились на Анчелотти. Стали известны причины
27.04.2024, 00:59 9
Футбол
Стал известен первый клуб, который вышел из Чемпионшипа в АПЛ 2024/25
Стал известен первый клуб, который вышел из Чемпионшипа в АПЛ 2024/25
27.04.2024, 01:00 2
Футбол
Определены полуфиналисты Кубка Азии U-23. Кто попадет для Украины на ОИ?
Определены полуфиналисты Кубка Азии U-23. Кто попадет для Украины на ОИ?
27.04.2024, 07:55
Футбол
Договорной матч в украинском футболе? В УАФ начали официальную проверку
Договорной матч в украинском футболе? В УАФ начали официальную проверку
26.04.2024, 21:16 25
Футбол
Лас-Пальмас – Жирона – 0:2. Как Довбик забил 19-й гол в Ла Лиге. Видеообзор
Лас-Пальмас – Жирона – 0:2. Как Довбик забил 19-й гол в Ла Лиге. Видеообзор
27.04.2024, 17:45 2
Футбол
ВИДЕО. «Жаль, что бой не сегодня». Фьюри показал форму перед боем с Усиком
ВИДЕО. «Жаль, что бой не сегодня». Фьюри показал форму перед боем с Усиком
27.04.2024, 15:10 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем