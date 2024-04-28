Лига Европы28 апреля 2024, 15:16 |
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Рома – Байер, Марсель – Аталанта. Полуфиналы ЛЕ. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 2 мая в 22:00 полуфинальные поединки Лиги Европы
28 апреля 2024, 15:16 |
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В четверг, 2 мая, состоятся первые поединки 1/2 финала Лиги Европы, в которых римская «Рома» будет принимать леверкузенский «Байер», а французский «Марсель» сыграет против итальянской «Атланты».
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ответные матчи команды сыграют 9 мая.
Рома – Байер. Смотреть онлайн. LIVE
Марсель – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE
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