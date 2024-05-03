2 мая «Марсель» в рамках 1/2 финала Лиги Европы принимал «Аталанту».

В первые 20 минут команды обменялись голами. За гостей отличился форвард Джанлука Скамакка на 11-й минуте, а спустя 9 минут центральный защитник хозяев Шансель Мбемба решился на удар, который завершился красивым голом от штанги.

Ответный матч пройдет в Италии через неделю, 9 мая. Победитель выйдет в финал, где сыграет с триумфатором в паре «Байер» – «Рома».

Лига Европы. 1/2 финала. Первый матч, 2 мая

Марсель – Аталанта – 1:1

Голы: Мбемба 20 – Скамакка 11

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