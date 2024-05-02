2 мая на «Велодроме» пройдет первый матч полуфинала Лиги Европы, в котором «Марсель» встретится с «Аталантой». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Марсель

Команда проводит крайне противоречивый сезон. Болельщики уже заставили своими протестами снять Марселино и Гаттузо с поста главного тренера. Да и Гассе после многообещающего старта на новом месте быстро сдулся. В своем чемпионате Олимпик продолжает падение. Но в Лиге Европы пока что получается компенсировать эти провалы. Нынешний наставник дебютировал как раз с волевой победы над Шахтером. Потом французы сумели справиться с Вильярреалом, что играл под руководством Марселино - после 4:0 дома можно было позволить себе проиграть в Испании. Уступили и в четвертьфинале в апреле Бенфике 1:2. Но дома Пеми на 79-й минуте провел уравнивающий гол, а потом в серии пенальти провансальцы не оставили шансы Трубину, в то время как Пау Лопес пару ударов отразил.

Аталанта

Клуб провел немало лет под руководством Гасперини. Джан Пьеро удивил всех, сделав ранее середняка завсегдатаем топ-4 Серии А и участником плей-офф Лиги чемпионов. Правда, такой статус было утеряно, и полностью не возвращено ни в прошлом, ни в нынешнем сезоне - в Кальчо 4-е, да и 5-е место уже фактически недостижимо, уж очень велико отставание и мало туров осталось. Но в кубке бергамаски себя проявили более чем достойно. И, главное, в Лиге Европы пока что смотрятся хорошо. Они не только справились с лиссабонским Спортингом и в группе, в споре за 1-е место, и в 1/8, но и сенсационно выбили Ливерпуль. На Энфилде в первом поединке четвертьфинала красных разгромили 3:0. Так что не стоит удивляться поражению в ответном поединке: быстро пропустив, дальше Богиня сыграла по счету и по делу добилась своего.

Статистика личных встреч

Бергамаски не так давно играют в еврокубках. Так что не очень удивительно, что она впервые приезжает в Марсель.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество играющим дома французам. Но вряд ли кто-то будет рисковать, тут ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,92).