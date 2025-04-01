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Кубок Испании
01 апреля 2025, 20:40 | Обновлено 01 апреля 2025, 21:12
546
0

Лунин в старте. Известен стартовый состав Реала на матч с Реалом Сосьедад

Матч 1/2 финала Кубка Испании начнется в 22:30 по Киеву

01 апреля 2025, 20:40 | Обновлено 01 апреля 2025, 21:12
546
0
Лунин в старте. Известен стартовый состав Реала на матч с Реалом Сосьедад
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Во вторник, 1 апреля, пройдет ответный матч 1/2 финала Кубка Испании между мадридским «Реалом» и «Реалом Сосьедад».

Встречу примет Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая встреча завершилась победой «сливочных» со счетом 1:0.

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин начнет матч в стартовом составе.

Стартовый состав «Реала» на матч с «Реалом Сосьедад»:

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Андрей Лунин Реал Сосьедад Реал Мадрид Реал Мадрид - Реал Сосьедад стартовые составы Кубок Испании по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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