Лунин в старте. Известен стартовый состав Реала на матч с Реалом Сосьедад
Матч 1/2 финала Кубка Испании начнется в 22:30 по Киеву
Во вторник, 1 апреля, пройдет ответный матч 1/2 финала Кубка Испании между мадридским «Реалом» и «Реалом Сосьедад».
Встречу примет Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по киевскому времени.
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Первая встреча завершилась победой «сливочных» со счетом 1:0.
Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин начнет матч в стартовом составе.
Стартовый состав «Реала» на матч с «Реалом Сосьедад»:
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