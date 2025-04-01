Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 9 лет, ЛЧ и первый еврокубковый трофей. Топ-тренер покидает Аталанту
Италия
01 апреля 2025, 17:37 | Обновлено 01 апреля 2025, 18:10
1522
7

9 лет, ЛЧ и первый еврокубковый трофей. Топ-тренер покидает Аталанту

Гасперини выиграл для клуба Лигу Европы

01 апреля 2025, 17:37 | Обновлено 01 апреля 2025, 18:10
1522
7
9 лет, ЛЧ и первый еврокубковый трофей. Топ-тренер покидает Аталанту
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

По информации известного инсайдера Николо Скиры, наставник Джан Пьеро Гасперини и Аталанта по итогам сезона прекратят сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

Сообщается, что решение было принято после двух кряду поражений, которые оставили команде мало шансов на титул Серии A: Аталанта отстает от Интера на 9 очков.

Гасперини проработал в команде 9 лет и стал первым тренером, который вывел Аталанту в Лигу чемпионов. В сезоне 2023/24 Аталанта завоевала свой первый еврокубковый трофей, выиграв Лигу Европы.

67-летний Гасперини дважды признавался тренером года в Италии.

По теме:
Помогал Луческу. Бывший тренер Шахтера трудоустроился в Ювентусе
МАНЧИНИ: «Боюсь Довбика. Это шкаф, от которого отлетаешь на 4 метра»
В Италии сравнили Довбика и Влаховича накануне матча Рома – Ювентус
Джан Пьеро Гасперини Аталанта Серия A чемпионат Италии по футболу
Иван Зинченко Источник: Николо Скира
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известен первый трансфер Жироны. Возьмут игрока Манчестер Сити
Футбол | 01 апреля 2025, 16:52 0
Известен первый трансфер Жироны. Возьмут игрока Манчестер Сити
Известен первый трансфер Жироны. Возьмут игрока Манчестер Сити

Эчеверри начнет новый сезон в Жироне

Санкции от Кучера. Один из легионеров Черноморца переведен в резерв
Футбол | 01 апреля 2025, 10:30 19
Санкции от Кучера. Один из легионеров Черноморца переведен в резерв
Санкции от Кучера. Один из легионеров Черноморца переведен в резерв

Тренерский штаб «моряков» оценивает продуктивность

Степанов определился, за какую сборную будет продолжать играть
Футбол | 01.04.2025, 07:48
Степанов определился, за какую сборную будет продолжать играть
Степанов определился, за какую сборную будет продолжать играть
Лидер Динамо и игрок сборной Украины пережил тяжелую болезнь
Футбол | 31.03.2025, 21:59
Лидер Динамо и игрок сборной Украины пережил тяжелую болезнь
Лидер Динамо и игрок сборной Украины пережил тяжелую болезнь
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это трагическая новость для всего мира бокса»
Бокс | 01.04.2025, 08:54
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это трагическая новость для всего мира бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это трагическая новость для всего мира бокса»
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
umnuy2
крутой челик
Ответить
+4
OKs100
Теперь через 3-4 сезона Аталанта выпадет в Серию Б.
Ответить
+3
Показать Скрыть 3 ответа
Victor673256ua
Гасперіні підняв Аталанту на новий рівень.
Ответить
+3
Серж
Это типа Аталанта должна была Серию А брать? Да через пару лет еврокубки будут казаться манной небесной
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дюбуа сравнил силу удара Усика и Фьюри. Ответил, кто бьет сильнее
Дюбуа сравнил силу удара Усика и Фьюри. Ответил, кто бьет сильнее
31.03.2025, 08:30 2
Бокс
Клопп возобновит карьеру тренера. Ему предлагают возглавить большой клуб
Клопп возобновит карьеру тренера. Ему предлагают возглавить большой клуб
31.03.2025, 01:00 1
Футбол
Мать всех битв. Олимпиакос с дублем Яремчука перестрелял вечного соперника
Мать всех битв. Олимпиакос с дублем Яремчука перестрелял вечного соперника
30.03.2025, 22:59 19
Футбол
ВИДЕО. Яремчук забил гол на 1-й минуте матча в Греции за Олимпиакос
ВИДЕО. Яремчук забил гол на 1-й минуте матча в Греции за Олимпиакос
30.03.2025, 21:12 8
Футбол
«Пятно на репутации». Хирн попросил Усика объявить о завершении карьеры
«Пятно на репутации». Хирн попросил Усика объявить о завершении карьеры
31.03.2025, 13:52 10
Бокс
Тьерри АНРИ: «Это был позор, что он не выиграл тогда Золотой мяч»
Тьерри АНРИ: «Это был позор, что он не выиграл тогда Золотой мяч»
01.04.2025, 00:30 2
Футбол
Алонсо поставил ультиматум Реалу. Не придет, если не подпишут игрока
Алонсо поставил ультиматум Реалу. Не придет, если не подпишут игрока
31.03.2025, 10:20 4
Футбол
Джокович потерпел поражение в финале Мастерса в Майами от 19-летнего чеха
Джокович потерпел поражение в финале Мастерса в Майами от 19-летнего чеха
31.03.2025, 05:55 15
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем