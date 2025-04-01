9 лет, ЛЧ и первый еврокубковый трофей. Топ-тренер покидает Аталанту

По информации известного инсайдера Николо Скиры, наставник Джан Пьеро Гасперини и Аталанта по итогам сезона прекратят сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

Сообщается, что решение было принято после двух кряду поражений, которые оставили команде мало шансов на титул Серии A: Аталанта отстает от Интера на 9 очков.

Гасперини проработал в команде 9 лет и стал первым тренером, который вывел Аталанту в Лигу чемпионов. В сезоне 2023/24 Аталанта завоевала свой первый еврокубковый трофей, выиграв Лигу Европы.

67-летний Гасперини дважды признавался тренером года в Италии.