Украина. Премьер лига01 апреля 2025, 21:23 | Обновлено 01 апреля 2025, 21:49
1388
2
Матч с Динамо решит все. Известно, кто может возглавить Рух
Александр Поздеев может возглавить львовский клуб
01 апреля 2025, 21:23 | Обновлено 01 апреля 2025, 21:49
1388
2
Матч с киевским «Динамо» станет очень важным для львовского «Руха», сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, эта встреча станет решающей для главного тренера львовского клуба Виталия Пономарева. В случае, если он будет уволен, то его может заменить Александр Поздеев, который был уволен из «Колоса».
Матч 1/4 финала Кубка Украины с «Динамо» состоится 2 апреля в 18:00 по Киеву.
Ранее сообщалось о том, что бразильский легионер «Руха» не сыграет против «Динамо».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 апреля 2025, 09:28 6
Мирон Маркевич не верит в одесский «Черноморец»
Футбол | 01 апреля 2025, 20:59 0
В полуфинале австрийский РБ Зальцбург сыграет с турецким Трабзонспором
Футбол | 31.03.2025, 21:59
Футбол | 01.04.2025, 16:25
Бокс | 01.04.2025, 08:54
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
В колосі він себе показав ,це навіть гірше чим фізкультурник
смешно ))
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
31.03.2025, 02:53 1
01.04.2025, 00:11 3
01.04.2025, 00:30 4
31.03.2025, 09:04 7
31.03.2025, 10:20 4
01.04.2025, 08:22 2
31.03.2025, 07:55 7
31.03.2025, 00:41 1