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Украина. Премьер лига
01 апреля 2025, 21:23 | Обновлено 01 апреля 2025, 21:49
1388
2

Матч с Динамо решит все. Известно, кто может возглавить Рух

Александр Поздеев может возглавить львовский клуб

01 апреля 2025, 21:23 | Обновлено 01 апреля 2025, 21:49
1388
2
Матч с Динамо решит все. Известно, кто может возглавить Рух
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Поздеев

Матч с киевским «Динамо» станет очень важным для львовского «Руха», сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, эта встреча станет решающей для главного тренера львовского клуба Виталия Пономарева. В случае, если он будет уволен, то его может заменить Александр Поздеев, который был уволен из «Колоса».

Матч 1/4 финала Кубка Украины с «Динамо» состоится 2 апреля в 18:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что бразильский легионер «Руха» не сыграет против «Динамо».

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Даниил Кирияка Источник: Telegram
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Комментарии 2
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Перець
В колосі він себе показав ,це навіть гірше чим фізкультурник
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+1
Gargantua81
смешно ))
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+1
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