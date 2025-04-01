Матч с Динамо решит все. Известно, кто может возглавить Рух

Матч с киевским «Динамо» станет очень важным для львовского «Руха», сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, эта встреча станет решающей для главного тренера львовского клуба Виталия Пономарева. В случае, если он будет уволен, то его может заменить Александр Поздеев, который был уволен из «Колоса».

Матч 1/4 финала Кубка Украины с «Динамо» состоится 2 апреля в 18:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что бразильский легионер «Руха» не сыграет против «Динамо».