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Кубок Украины
01 апреля 2025, 15:59 | Обновлено 01 апреля 2025, 16:01
719
0

Выбыл надолго. Бразильский легионер Руха не сыграет против Динамо

Футболисту понадобилась операция

01 апреля 2025, 15:59 | Обновлено 01 апреля 2025, 16:01
719
0
Выбыл надолго. Бразильский легионер Руха не сыграет против Динамо
ФК Рух. Габриэль Клайвер

Как стало известно Sport.ua, бразильский полузащитник «Руха» Габриэль Клайвер травмировал стопу, был прооперирован и в текущем сезоне уже не поможет львовянам.

По имеющейся информации, все остальные футболисты «Руха» готовятся к четвертьфинальному кубковому поединку с киевским «Динамо», который пройдет на «Арене-Львов» 2 апреля. Последним вернулся в строй Денис Слюсар, который на этой неделе уже тренировался в общей группе.

Что касается собственно кубкового противостояния, то ажиотажа нет. С приобретением билетов на ресурсах ФК «Рух» проблем нет. Если несколько дней назад на поединке «Рух» – «Динамо» в чемпионате УПЛ присутствовали 3950 болельщиков, то завтра, в лучшем случае, их будет вполовину меньше.

Ранее мы сообщали, что игрок «Руха» Артур Ременяк поделился своими ожиданиями от четвертьфинального матча с «Динамо», который состоится 2 апреля на «Арене-Львов».

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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