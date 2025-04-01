Полузащитник Руха: «Постараемся взять у Динамо реванш и выйти в полуфинал»

Игрок «Руха» Артур Ременяк эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от четвертьфинального матча с «Динамо», который состоится 2 апреля на «Арене-Львов»:

«Так уж сложилось, что «Рух» и «Динамо» с интервалом в несколько дней будут встречаться в УПЛ и розыгрыше Кубка. Несмотря на поражение в чемпионате я не могу сказать, что львовяне играли плохо. Сказалось высокое индивидуальное мастерство лидеров киевлян Ярмоленко, Буяльского в отдельных игровых эпизодах и мы иногда вели борьбу не до конца и были наказаны.

Но главное, что львовяне по физическим кондициям не уступали гостям и второй тайм могут записать себе в актив. Вот почему сложно сказать, будут ли завтра в кубковом поединке какие-то изменения в составе «Руха». Разве что тренерский штаб решит взять на вооружение какую-то другую тактическую схему. А за мотивацию можно не переживать, и не только потому, что именно в матчах с динамовцами есть возможность убедиться чего на самом деле стоит. Завтра на кону – путевка в полуфинал, раньше так далеко в этом престижном турнире «Рух» не пробивался. Очень хочется доказать, что у кубковых соревнований – свои законы».

Четвертьфинальный поединок «Рух» – «Динамо» будет обслуживать судейская бригада во главе с Виталием Романовым.

Ранее главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев поделился ожиданиями от матча против киевского «Динамо» в 1/4 финала Кубка Украины.