Кубок Украины01 апреля 2025, 14:51 |
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ВИДЕО. Буковина за 6 минут до конца вышла вперед в игре Кубка Украины
На 84-й минуте забитым мячом отличился Никита Безуглый
01 апреля 2025, 14:51 |
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Во вторник, 1 апреля, проходит матч 1/4 финала Кубка Украины 2024/25, в котором сыграли «Буковина» и «Виктория».
Команды встретились на стадионе «Буковина» в городе Черновцы.
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За 6 минут до конца основного времени игры черновчанам вновь удалось выйти вперед – 2:1. Забитым мячом после подачи с углового отметился защитник Никита Безуглый.
ВИДЕО. Буковина за 6 минут до конца вышла вперед в игре Кубка Украины
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