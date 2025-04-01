Во вторник, 1 апреля, проходит матч 1/4 финала Кубка Украины 2024/25, в котором сыграли «Буковина» и «Виктория».

Команды встретились на стадионе «Буковина» в городе Черновцы.

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За 6 минут до конца основного времени игры черновчанам вновь удалось выйти вперед – 2:1. Забитым мячом после подачи с углового отметился защитник Никита Безуглый.

ВИДЕО. Буковина за 6 минут до конца вышла вперед в игре Кубка Украины