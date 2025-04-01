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  4. ВИДЕО. Буковина за 6 минут до конца вышла вперед в игре Кубка Украины
Кубок Украины
01 апреля 2025, 14:51 |
492
0

ВИДЕО. Буковина за 6 минут до конца вышла вперед в игре Кубка Украины

На 84-й минуте забитым мячом отличился Никита Безуглый

01 апреля 2025, 14:51 |
492
0
ВИДЕО. Буковина за 6 минут до конца вышла вперед в игре Кубка Украины
ФК Буковина. Никита Безуглый

Во вторник, 1 апреля, проходит матч 1/4 финала Кубка Украины 2024/25, в котором сыграли «Буковина» и «Виктория».

Команды встретились на стадионе «Буковина» в городе Черновцы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За 6 минут до конца основного времени игры черновчанам вновь удалось выйти вперед – 2:1. Забитым мячом после подачи с углового отметился защитник Никита Безуглый.

ВИДЕО. Буковина за 6 минут до конца вышла вперед в игре Кубка Украины

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Кубок Украины по футболу Виктория Сумы Буковина Черновцы видео голов и обзор Никита Безуглый
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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